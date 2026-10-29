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Jelajahi Pesona Vietnam dengan Pilihan Tur Terbaik 

Nedika Adityo Putra , Jurnalis-Kamis, 29 Oktober 2026 |22:41 WIB
Jelajahi Pesona Vietnam dengan Pilihan Tur Terbaik 
Jelajahi Pesona Vietnam dengan Pilihan Tur Terbaik. (Foto: MNC Media)
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INGIN liburan ke luar negeri tapi malas atau tidak ingin merasa repot dengan urusan riset-riset mengenai rute atau tempat wisata, pesan hotel, hingga hitung-hitungan budget? 

Kini, Anda bisa menikmati perjalanan yang jauh lebih praktis dan santai karena ada layanan tur tepercaya dari Mister Aladin yang siap mengatur seluruh kebutuhan liburan Anda secara rapi.

Jika berencana menyambangi Vietnam, Anda bisa menikmati keindahan sejarah Hanoi dan Ho Chi Minh. Atau, Anda bisa menjajal lanskap alam Da Nang yang memesona. 

Bersama Mister Aladin, Anda bisa menjelajahi pesona Vietnam lewat tur Amazing Da Nang with Hue + Ba Na Hills selama 5 hari 4 malam untuk keberangkatan November 2026–April 2027, dengan biaya mulai Rp9.990.000.

Agar perjalanan berjalan tenang dan nyaman tanpa perlu memikirkan urusan logistik, tur ini sudah mencakup seluruh kebutuhan perjalanan sebagai berikut:

1.Tiket pesawat PP Jakarta-Vietnam

2.Hotel

      
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