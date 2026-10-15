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Rekomendasi Akomodasi Nyaman dan Hemat, Mulai Rp100.000

Nedika Adityo Putra , Jurnalis-Kamis, 15 Oktober 2026 |22:30 WIB
Rekomendasi Akomodasi Nyaman dan Hemat, Mulai Rp100.000
Rekomendasi Akomodasi Nyaman dan Hemat, Mulai Rp100.000. (Foto: MNC Media)
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KESIBUKAN harian sering membuat tubuh dan pikiran lelah sehingga membutuhkan waktu istirahat yang berkualitas. Tanpa harus menunggu libur panjang, staycation atau perjalanan singkat kini bisa menjadi solusi praktis untuk menyegarkan kembali energi dan mood Anda. 

Mister Aladin dapat membantu mewujudkan rencana Anda secara lebih efisien dan terjangkau. Melalui penawaran spesial ini, Anda dapat memesan berbagai hotel pilihan dengan harga mulai Rp100.000

Bagi Anda yang membutuhkan penginapan strategis di pusat Ibu Kota, Sawana Suites Jakarta menyajikan suasana tenang dengan akses lokasi sangat mudah. Apabila Anda menyukai udara sejuk untuk bersantai, Onih Hotel Bogor bisa menjadi pilihan. 

Pasalnya, hotel tersebut menyediakan fasilitas kolam renang dengan nuansa sekitar yang asri. Untuk melengkapi agenda jalan-jalan Anda di Kota Kembang, Raffleshom Hotel Bandung menawarkan konsep hunian modern yang dekat dengan pusat kuliner dan destinasi wisata sejarah Bandung. 

Seluruh pilihan penginapan ini dapat Anda pesan hingga 31 Oktober 2026. Jadi, segera tentukan destinasi tujuan Anda dan pesan kamar hotel favorit di Mister Aladin sebelum promo berakhir.

Informasi lebih lanjut mengenai promo ini, bisa Anda akses melalui https://www.misteraladin.com/promotions/hematbanyak26.        

 

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