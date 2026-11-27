Kemudahan Mengatur Perubahan Jadwal Perjalanan Bisnis Melalui Bantuan 24 Jam

AGENDA perjalanan bisnis ke luar kota maupun luar negeri sering kali dihadapkan pada situasi tidak terduga yang menuntut perubahan rencana secara mendadak. Misalnya, jadwal rapat dengan klien yang tiba-tiba bergeser, kebutuhan untuk memperpanjang masa perjalanan, hingga keterlambatan transportasi.

Ketika Anda harus menyesuaikan masalah tersebut, energi dan waktu tentu akan banyak tersita sehingga fokus terhadap pekerjaan utama menjadi terganggu. Melalui layanan hotline 24 jam dari AladinTravel by Mister Aladin, Anda tak perlu lagi kerepotan menangani berbagai penyesuaian tersebut seorang diri.

Kapan pun perubahan jadwal terjadi, baik di luar jam kerja maupun saat berada di zona waktu yang berbeda, tim kami siap membantu kebutuhan Anda yang berubah secara mendadak. Dengan dukungan penuh sepanjang waktu, seluruh urusan teknis perjalanan bisnis dapat tertangani dengan lebih efisien.

Seluruh kebutuhan perjalanan dari hotel, tiket pesawat, kereta, sewa mobil, hingga kelengkapan dokumen perjalanan dapat diproses dengan cepat dan praktis. Selain dukungan operasional harian, Anda dapat memanfaatkan layanan korporat lainnya.

Beberapa layanan AladinTravel itu termasuk M.I.C.E (Meeting, Incentive, Conference & Exhibition), VIP services, serta implant yang menempatkan staf ahli khusus untuk mendampingi perencanaan perjalanan bisnis Anda.