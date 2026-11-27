Cerita Haru Fanny Ghassani Jalani Program Bayi Tabung, Perjuangkan Kehidupan Kecil di Rahimnya

FANNY Ghassani membagikan kisah haru dalam berjuang untuk memiliki momongan setelah penantian panjang. Ia mengaku saat menjalani program bayi tabung (IVF) tak menemukan kendala berarti.

Pasalnya, embrio langsung menempel pada percobaan perdana. Hal ini juga yang disyukuri oleh Fanny Ghassani.

"Proses kehamilan pertama kami jalani melalui IVF. Alhamdulillah di percobaan embryo transfer pertama, adek langsung berhasil menempel," tulis Fanny Ghassani.

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Dalam unggahannya, Fanny menggambarkan betapa magisnya saat sains dan takdir Tuhan bersatu di ruang tindakan. Momen pemindahan embrio menjadi detik-detik yang paling mengguncang perasaannya sebagai seorang calon ibu.

"Salah satu momen yang paling mengharukan adalah ketika berada di ruang tindakan, saat dokter mulai mentransfer embrio ke dalam rahimku," ungkap Fanny.

Fanny mengaku sempat diliputi rasa tak percaya bahwa dalam waktu yang sangat singkat. Kini, harapan besar keluarganya tengah dititipkan di rahimnya.

"Ditemani suster, aku ngga berhenti menangis. Rasanya begitu campur aduk. Terharu, bahagia, sekaligus tidak percaya bahwa dalam hitungan detik, ada calon kehidupan kecil yang sedang diperjuangkan dan dinantikan di dalam tubuhku," lanjut Fanny.