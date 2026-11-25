Cerita Fanny Ghassani Jalani Bayi Tabung, Bersyukur Transfer Embrio Pertama Langsung Berhasil

PRESENTER sekaligus aktris Fanny Ghassani membagikan perkembangan kehamilan pertama setelah penantian panjang. Ia menyebut program bayi tabung atau In Vitro Fertilization (IVF) yang dijalaninya berjalan sesuai harapan.

Dalam unggahannya di Instagram, Fanny mengungkapkan rasa syukur mendalam lantaran proses transfer embrio berjalan mulus tanpa kendala. Bahkan, calon buah hatinya itu langsung berhasil menempel di rahimnya hanya dalam satu kali percobaan tindakan.

"Proses kehamilan pertama kami jalani melalui IVF. Alhamdulillah di percobaan embryo transfer pertama, adek langsung berhasil menempel," ungkap Fanny Ghassani.

1. Perjalanan Jalani Bayi Tabung

Perjalanan medis ini meninggalkan kesan mendalam bagi istri Erwan Agustian Priambudi tersebut. Fanny mengenang saat-saat dokter memindahkan embrio ke dalam tubuhnya sebagai memori yang paling menyentuh.

"Salah satu momen yang paling mengharukan adalah ketika berada di ruang tindakan, saat dokter mulai mentransfer embrio ke dalam rahimku," tuturnya.

Selama proses tersebut, Fanny mengaku hanya didampingi tenaga medis. Ia bahkan tak berhenti menangis atas kebahagiaan tersebut.

"Ditemani suster, aku ngga berhenti menangis. Rasanya begitu campur aduk. Terharu, bahagia, sekaligus tidak percaya bahwa dalam hitungan detik, ada calon kehidupan kecil yang sedang diperjuangkan dan dinantikan di dalam tubuhku," lanjutnya.