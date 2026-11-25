Pendakian Gunung Semeru Dibuka Lagi Mulai 26 November, Ini Batas dan Aturannya

MALANG - Akses pendakian ke Gunung Semeru kembali dibuka pasca operasi pencarian mandiri dua pendaki ilegal dihentikan. Keputusan pembukaan aktivitas pendakian disampaikan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB-TNBTS) selaku pengelola kawasan taman nasional.

Kepala BB-TNBTS Rudijanta Tjahja Nugraha mengungkapkan, pembukaan aktivitas pendakian di Gunung Semeru diberlakukan pada Kamis 26 November 2026. Keputusan pembukaan itu juga disampaikan melalui surat edaran Nomor PG.35/T.8/BIDTEK/HMS.01.07/B/11/2026, tentang pembukaan aktivitas pendakian Gunung Semeru.

Pendakian Hanya Sampai Ranu Kumbolo

"Jalur pendakian Gunung Semeru dinyatakan dapat dibuka kembali mulai Kamis, 26 November 2026, dengan batas maksimal kunjungan sampai dengan Ranu Kumbolo," kata Rudijanta Tjahja Nugraha.

Rudi menjelaskan, salah satu pertimbangan pembukaan aktivitas pendakian hingga Ranu Kumbolo, evaluasi dari risiko kebakaran hutan, kesiapan jalur dan rekomendasi aktivitas kegunungapian dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) serta prakiraan kondisi cuaca oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

"Pembukaan jalur pendakian Gunung Semeru ini berlaku sampai dengan 30 Desember 2026. Selanjutnya, jalur pendakian akan kembali ditutup mulai 31 Desember 2026, sesuai dengan jadwal penutupan kawasan TNBTS Tahun 2026 yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala BB TNBTS Nomor 112 Tahun 2025 sampai dengan pengumuman pembukaan selanjutnya," ujarnya.

Kuota 250 Orang per Hari

Meski sudah dibuka, pengelola masih membatasi aktivitas pendakian tidak sampai puncak Gunung Semeru yang masih berstatus level III atau waspada secara aktivitas vulkanik. Setiap harinya juga hanya diperkenankan 250 orang yang masuk area kawasan Gunung Semeru dengan mendaftarkan diri ke aplikasi Ayo ke Taman Nasional atau laman resmi https://ayoketamannasional.kehutanan.go.id.

"Bagi pendaki yang melakukan reschedule disediakan mekanisme tersendiri melalui https://bit.ly/reschedule-semeru-terbaru-2026," ucapnya.

Tindak Tegas Pendaki Ilegal