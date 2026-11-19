Liburan Lebih Tenang dengan Sistem Pembayaran Fleksibel

Liburan Lebih Tenang dengan Sistem Pembayaran yang Fleksibel. (Foto: MNC Media)

MEMPERSIAPKAN waktu untuk berlibur seharusnya menjadi pengalaman yang menggembirakan, bukan memicu kekhawatiran terkait besarnya pengeluaran dalam satu waktu.

Dengan memanfaatkan metode pembayaran paylater dari Kredivo, Anda bisa melakukan transaksi tanpa harus menunggu budget terkumpul. Sehingga, Anda bisa fokus menikmati kebersamaan dengan orang-orang terdekat.

Nah, untuk mendukung rencana perjalanan yang lebih hemat, Mister Aladin dan Kredivo bekerja sama dengan menghadirkan promo menarik berupa cashback hingga Rp50.000 dan gratis cicilan 1 bulan.

Promo ini berlaku untuk pemesanan hotel, tiket pesawat, tiket kereta, serta beragam pilihan tur dan aktivitas wisata. Pastikan Anda tidak melewatkan promo ini karena hanya bwrlaku sampai 31 Desember 2026.

Informasi lebih lanjut akses di https://www.misteraladin.com/promotions/kredivo026.

Mengapa Memilih Master Aladin?