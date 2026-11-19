Potret Menawan Kate Middleton Naik Subway di India

PUTRI Wales, Kate Middleton, mencuri perhatian saat mendampingi Pangeran William menaiki kereta bawah tanah atau subway di Mumbai, India. Tampil anggun dalam balutan gaun biru rancangan Roksanda, Putri Wales memberikan kejutan dengan bergabung dalam perjalanan yang awalnya dijadwalkan hanya untuk sang suami.

Dilansir dari Hola.com, Kate Middleton dan Pangeran William menghadirkan kejutan bagi para penumpang Metro Mumbai pada Senin, 16 November 2026. Pasangan kerajaan Inggris tersebut memilih menggunakan transportasi umum dalam salah satu agenda kunjungan resmi mereka di India.

Kehadiran Kate menjadi hal yang cukup istimewa karena sebelumnya Pangeran William dijadwalkan menjalani perjalanan tersebut tanpa didampingi sang istri. Namun, Kate akhirnya bergabung dan menemani William menjelajahi jaringan transportasi modern Mumbai.

Perjalanan itu sekaligus menjadi bagian dari upaya keduanya untuk menyoroti pentingnya transportasi perkotaan yang berkelanjutan serta pengembangan infrastruktur ramah lingkungan. Kate dan William memulai perjalanan dari Stasiun Metro Vidhan Bhavan. Keduanya terlihat membeli tiket, melewati gerbang masuk, kemudian menggunakan eskalator menuju peron.

Mereka selanjutnya menaiki Metro Mumbai Jalur 3, yang dikenal sebagai Aqua Line, menuju kawasan Bandra-Kurla Complex. Sejumlah video yang dibagikan media India memperlihatkan Kate dan William berjalan bersama di dalam stasiun. Keduanya tampak tersenyum dan berbincang sebelum akhirnya duduk di dalam kereta.

1. Kate Middleton Kenakan Kembali Gaun Biru Roksanda

Selain perjalanan Metro yang mencuri perhatian, penampilan Kate Middleton juga menjadi sorotan. Putri Wales tampil elegan mengenakan gaun berwarna biru kobalt rancangan desainer Inggris, Roksanda. Gaun tersebut sebenarnya bukan koleksi baru dalam lemari pakaiannya.

Kate sebelumnya pernah mengenakan busana yang sama saat menghadiri final tunggal putra Wimbledon pada Juli 2025. Kali ini, ia memberikan sentuhan berbeda dengan memadukannya bersama anting biru berukuran mencolok, gelang emas, serta kalung liontin sederhana.

Kate juga kembali mengenakan anting dari merek perhiasan India, Amrapali. Aksesori tersebut memiliki kenangan tersendiri karena pernah dikenakannya ketika melakukan kunjungan kerajaan ke India pada 2016 bersama Pangeran William.

Pilihan tersebut sekaligus memberikan sentuhan personal pada penampilannya, dengan menghubungkan kunjungan kali ini dengan perjalanan mereka ke India satu dekade sebelumnya.