Kisah Kate Middleton Pulih dari Kanker, Alam Jadi Sumber Kekuatan

JAKARTA - Kate Middleton mengungkapkan bahwa proses pemulihannya setelah menjalani pengobatan kanker tidak selalu berjalan mudah. Ada hari-hari ketika kondisinya terasa lebih baik, tetapi ada pula saat-saat sulit yang harus dilaluinya.

Dalam wawancara dengan majalah Country Life, Kate mengenang pesan dokter di rumah sakit bahwa proses pemulihan kanker tidak akan berlangsung secara instan dan membutuhkan waktu.

"Aku diberi tahu di rumah sakit bahwa pemulihan tidak akan berjalan lurus dan akan membutuhkan waktu," ungkap Kate, dikutip dari Page Six, Minggu (15/11/2026).

Putri Wales itu kemudian membandingkan proses pemulihan dengan siklus alam. Menurutnya, masa istirahat, refleksi, dan pembaruan sama pentingnya dengan momen pertumbuhan.

Kate, yang dikenal menyukai kegiatan di luar ruangan, juga menyebut alam sebagai salah satu lingkungan yang dapat membantu seseorang memulihkan diri.

"Manusia selalu berpaling ke alam. Baik itu pantai untuk penyembuhan dan pemulihan, pedesaan untuk menemukan kedamaian dan perspektif, maupun pegunungan untuk menikmati kesendirian, manusia telah lama mencari kenyamanan di alam," ujarnya.