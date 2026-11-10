Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Operasi Kanker Payudara Kini Bisa Dibantu Robot, Cukup dengan Satu Sayatan Kecil

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |21:07 WIB
Operasi Kanker Payudara Kini Bisa Dibantu Robot, Cukup dengan Satu Sayatan Kecil
Mayapada HOPE
A
A
A

JAKARTA – Teknologi bedah robotik mulai memperluas pilihan penanganan kanker payudara. Dengan bantuan robot da Vinci Xi, operasi pengangkatan kanker payudara atau mastektomi dapat dilakukan melalui sayatan kecil, sekaligus membantu mempertahankan kulit dan puting payudara.

Teknologi tersebut digunakan dalam operasi kanker payudara yang berhasil dilakukan di Mayapada Hospital Jakarta Selatan pada 8 November 2026. Tindakan dipimpin oleh dr. Bayu Brahma, Sp.B.Subsp.Onk(K), dengan perencanaan yang turut didiskusikan bersama Clinical Associate Prof. Mok Chi Wei dari Changi General Hospital, Singapura.

Operasi dilakukan melalui satu sayatan kecil sehingga bekas luka lebih tersamarkan. Teknik ini juga membantu menjaga kulit dan puting payudara, yang dapat berpengaruh terhadap penampilan serta kepercayaan diri pasien setelah menjalani operasi.

Perkembangan ini menjadi salah satu pembahasan dalam forum Mayapada HOPE 2026 yang mempertemukan pakar onkologi dari sejumlah negara dengan dokter spesialis di Indonesia.

Dalam diskusi mengenai perkembangan bedah kanker, Prof. Mok Chi Wei menjelaskan bahwa teknik minimal invasif dan teknologi robotik membawa perubahan dalam tindakan pembedahan, termasuk pada kanker payudara.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
kesehatan kanker payudara kanker
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/10/482/3253245//diagnosis_penyakit_lewat_ai-ijuB_large.jpg
Sering Tanya Gejala Penyakit ke AI? Wamenkes Ingatkan Risikonya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/09/482/3253075//rs_terapung-fqZs_large.JPG
Kesulitan Akses ke Dokter Spesialis, 6.000 Warga Kepulauan Kei Berobat ke RS Terapung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/08/482/3252844//obat_kanker_payudara_inavolisib_resmi_kantongi_izin_bpom-MmsQ_large.jpg
Obat Kanker Payudara Inavolisib Resmi Kantongi Izin BPOM, Lebih Efektif dan Inovatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/08/33/3252811//reza_arap-uR0O_large.jpeg
Reza Arap Ungkap Ada Benjolan Besar di Leher Sang Ibu setelah Idap Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/04/482/3251975//ikan_asin-9ng7_large.jpg
Dugaan Ikan Asin Disemprot Insektisida, Ini Dampaknya untuk Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/26/482/3250340//ilustrasi-5Gik_large.jpg
Data Kemenkes Ungkap Baru 20,49 Persen Masyarakat Punya Akses ke Air Minum Layak Konsumsi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement