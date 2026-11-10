Operasi Kanker Payudara Kini Bisa Dibantu Robot, Cukup dengan Satu Sayatan Kecil

JAKARTA – Teknologi bedah robotik mulai memperluas pilihan penanganan kanker payudara. Dengan bantuan robot da Vinci Xi, operasi pengangkatan kanker payudara atau mastektomi dapat dilakukan melalui sayatan kecil, sekaligus membantu mempertahankan kulit dan puting payudara.

Teknologi tersebut digunakan dalam operasi kanker payudara yang berhasil dilakukan di Mayapada Hospital Jakarta Selatan pada 8 November 2026. Tindakan dipimpin oleh dr. Bayu Brahma, Sp.B.Subsp.Onk(K), dengan perencanaan yang turut didiskusikan bersama Clinical Associate Prof. Mok Chi Wei dari Changi General Hospital, Singapura.

Operasi dilakukan melalui satu sayatan kecil sehingga bekas luka lebih tersamarkan. Teknik ini juga membantu menjaga kulit dan puting payudara, yang dapat berpengaruh terhadap penampilan serta kepercayaan diri pasien setelah menjalani operasi.

Perkembangan ini menjadi salah satu pembahasan dalam forum Mayapada HOPE 2026 yang mempertemukan pakar onkologi dari sejumlah negara dengan dokter spesialis di Indonesia.

Dalam diskusi mengenai perkembangan bedah kanker, Prof. Mok Chi Wei menjelaskan bahwa teknik minimal invasif dan teknologi robotik membawa perubahan dalam tindakan pembedahan, termasuk pada kanker payudara.