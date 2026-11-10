5 Ide DIY Akuarium Mini dari Barang Sederhana, Bikin Ruangan Makin Cantik

JAKARTA - Akuarium mini bisa jadi alternatif dekorasi ruangan selain tanaman hias. Pemandangan air, tanaman, dan ikan-ikan mampu menciptakan kesan hidup dan cantik di dalam ruangan.

Dengan memanfaatkan beberapa wadah sederhana dan perlengkapan yang mudah ditemukan, kamu bisa do it yourself (DIY) akuarium mini yang cantik sekaligus mudah dirawat. Selain memperindah ruangan, dekorasi ini juga bisa menjadi sudut kecil yang memberikan kesan lebih segar dan menenangkan.

Berikut beberapa ide DIY akuarium mini yang bisa kamu coba di rumah yang telah dilansir dari The Times of India.

1. Akuarium dari Toples Kaca atau Fishbowl

Kamu bisa memanfaatkan toples kaca berukuran besar atau wadah fishbowl yang sudah tidak terpakai. Caranya, letakkan kerikil atau pasir yang sudah dicuci pada bagian dasar wadah, kemudian tambahkan tanaman air yang cukup kuat, seperti java fern atau anubias.

Isi wadah dengan air yang sudah dihilangkan kandungan klorinnya. Dengan begitu, kamu sudah memiliki dekorasi sederhana yang cocok diletakkan di meja belajar maupun rak.

Akuarium ini juga bisa dibuat khusus untuk tanaman air. Jika ingin memelihara ikan cupang, pastikan wadah memiliki ukuran yang memadai, dilengkapi penutup, dan memenuhi kebutuhan hidup ikan.

2. Aquascape Bergaya Terarium