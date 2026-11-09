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Suka Minum Air Hangat atau Dingin? Kenali Manfaatnya Sesuai Kebutuhan Tubuh

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 09 November 2026 |22:05 WIB
Suka Minum Air Hangat atau Dingin? Kenali Manfaatnya Sesuai Kebutuhan Tubuh
Ilustrasi minum air putih. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA - Minum air putih memang penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Namun biasanya orang tak memperhatikan suhu air yang diminum.

Ada yang lebih suka air dingin karena terasa menyegarkan, sementara ada juga yang memilih air hangat, terutama pada pagi hari. Menariknya, suhu air ternyata bisa memberikan manfaat berbeda untuk kondisi tubuh tertentu. 

Air dingin disebut dapat membantu proses hidrasi setelah berolahraga, air hangat berpotensi mendukung pencernaan, sedangkan air panas bisa membantu meredakan hidung tersumbat.

Berikut ini beberapa manfaat air minum berdasarkan suhunya, dikutip dari Verywell Health:

Air Dingin: Membantu Hidrasi setelah Berolahraga

Air dingin bisa menjadi pilihan ketika tubuh membutuhkan pendinginan, terutama setelah beraktivitas di bawah terik matahari atau berolahraga dalam kondisi panas.

Sebuah penelitian pada 2012 menemukan bahwa minum air dingin dapat membantu menurunkan suhu inti tubuh. Hal ini membuat air dingin berpotensi bermanfaat setelah seseorang berolahraga atau berada di lingkungan bersuhu tinggi.

      
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Topik Artikel :
suhu air air putih minum air
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