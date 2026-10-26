Kenali 5 Tanda Tubuh Kurang Minum Air Putih yang Sering Tidak Disadari

JAKARTA - Kurang minum air putih bukan cuma bikin tenggorokan terasa kering. Ketika tubuh kehilangan lebih banyak cairan daripada yang masuk, sejumlah fungsi tubuh bisa ikut terganggu.

Kondisi ini dikenal sebagai dehidrasi dan dapat ditandai dengan gejala yang terkadang tidak disadari, mulai dari mudah lelah hingga sakit kepala. Air berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh, mengatur suhu, membantu pencernaan, serta mendukung fungsi organ.

Karena itu, kebutuhan cairan perlu dipenuhi setiap hari, terutama ketika cuaca panas atau setelah melakukan aktivitas yang membuat tubuh banyak berkeringat.

Dikutip dari Verywell Health, ada lima tanda yang bisa muncul ketika tubuh kekurangan cairan, di antaranya:

1. Sering Merasa Haus

Rasa haus merupakan salah satu sinyal alami tubuh ketika membutuhkan cairan tambahan. Saat keseimbangan air dan garam dalam tubuh berubah, otak akan memicu sensasi haus agar seseorang terdorong untuk minum.