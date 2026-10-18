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Selain Air Putih, 3 Minuman Ini Baik Dikonsumsi agar Ginjal Tetap Sehat

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 18 Oktober 2026 |19:05 WIB
Selain Air Putih, 3 Minuman Ini Baik Dikonsumsi agar Ginjal Tetap Sehat
Ilustrasu minuman setelah makan yang jaga ginjal tetap sehat. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA - Minum setelah makan malam sudah menjadi kebiasaan bagi banyak orang. Namun, memilih minuman yang tepat juga penting untuk menjaga kesehatan tubuh, termasuk ginjal. Salah satu pilihan terbaik yang bisa dikonsumsi adalah air putih.

Melansir Verywell Health, air putih menjadi pilihan utama untuk mendukung kesehatan ginjal karena membantu tubuh tetap terhidrasi dan membuang zat sisa melalui urine. Selain itu, air putih tidak mengandung gula tambahan maupun bahan lain yang berpotensi membebani ginjal.

Meski begitu, air putih bukan satu-satunya pilihan. Air berkarbonasi tanpa pemanis, teh herbal, serta jus buah sitrus yang diencerkan juga bisa menjadi alternatif, bergantung pada kondisi kesehatan masing-masing.

Yuk, simak penjelasannya!

Minuman setelah Makan yang Jaga Ginjal Tetap Sehat

1. Air Putih

Asupan air yang cukup membantu ginjal menjalankan fungsinya dengan mendukung aliran darah menuju ginjal dan membantu membuang zat sisa melalui urine.

Selain itu, hidrasi yang baik dapat membuat urine lebih encer sehingga konsentrasi mineral yang berpotensi membentuk batu ginjal berkurang. Menurut National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), mencukupi kebutuhan cairan, terutama dari air putih, merupakan langkah penting untuk mencegah batu ginjal.

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Topik Artikel :
air putih ginjal minum minuman
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