6 Jenis Minuman yang Tak Boleh Disimpan di Dalam Tumbler

JAKARTA - Banyak orang membawa minuman favorit menggunakan tumbler setiap hari karena wadah ini mampu menjaga suhu minuman tetap panas maupun dingin dalam waktu cukup lama. Namun, tahukah kamu bahwa ternyata ada beberapa jenis minuman yang sebaiknya tidak dimasukkan ke dalam tumbler?

Melansir Grape, ada sejumlah minuman yang tidak cocok disimpan di dalam tumbler beserta alasannya. Bahkan, beberapa di antaranya merupakan minuman yang sering dikonsumsi sehari-hari.

Jenis Minuman yang Tak Boleh Dimasukkan ke dalam Tumbler

Berikut enam jenis minuman yang sebaiknya tidak dimasukkan ke dalam tumbler.

1. Dry ice dan minuman berkarbonasi

Minuman berkarbonasi dan dry ice sebaiknya tidak dimasukkan ke dalam termos. Pasalnya, kedua jenis bahan tersebut bisa meningkatkan tekanan di dalam wadah secara drastis. Akibatnya, tutup tumbler berisiko terbuka secara tiba-tiba atau bahkan terlempar ke atas. Kondisi ini tentu bisa membahayakan dan menyebabkan cedera.

2. Susu, produk olahan susu, dan jus

Sebagian orang mungkin mengira produk olahan susu aman disimpan di dalam tumbler karena beberapa jenis tumbler mampu menjaga suhu tetap dingin. Namun, ternyata ada risiko yang perlu diperhatikan.

Ketika suhu di dalam wadah tertutup sedikit meningkat, proses pembusukan minuman berbahan susu bisa berlangsung dengan cepat. Selama proses tersebut, gas dalam jumlah besar dapat terbentuk. Akibatnya, tekanan udara di dalam termos meningkat dan berpotensi membuat tutupnya terlepas.

3. Minuman yang mengandung daun teh atau potongan buah

Minuman yang masih mengandung ampas daun teh atau potongan buah juga sebaiknya tidak disimpan sembarangan di dalam tumbler. Sisa daun teh dan potongan buah bisa tersangkut pada karet penutup atau celah-celah tutup tumbler.