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Kisah Gregoria Mariska Ratu Bulu Tangkis Indonesia yang Resmi Jadi Ibu, Sempat Rahasiakan Kehamilan

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |11:05 WIB
Kisah Gregoria Mariska Ratu Bulu Tangkis Indonesia yang Resmi Jadi Ibu, Sempat Rahasiakan Kehamilan
Gregoria Mariska Tunjung resmi menjadi ibu. (Foto: PBSI)
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KABAR bahagia datang dari pebulu tangkis andalan Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung. Atlet yang akrab disapa Jorji tersebut kini resmi menyandang status sebagai seorang ibu setelah dikaruniai anak pertama dari pernikahannya dengan musisi Mikha Angelo.

Kabar kelahiran buah hati mereka diumumkan melalui media sosial pada Senin, 9 November 2026. Pengumuman tersebut sontak mengejutkan sekaligus membuat bahagia para penggemar bulu tangkis Tanah Air.

Pasalnya, selama beberapa waktu terakhir, Gregoria dan Mikha tidak pernah secara terbuka membagikan kabar mengenai kehamilan mereka. Pasangan ini rupanya memilih menikmati momen spesial tersebut secara pribadi sebelum akhirnya memutuskan untuk membagikan kebahagiaan kepada publik.

Gregoria Mariska Tunjung

1. Gregoria Mariska Umumkan Kelahiran Anak Pertama

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Gregoria membagikan kabar bahagia mengenai kehadiran anggota baru dalam keluarga kecilnya bersama Mikha Angelo. Dalam keterangannya, Gregoria mengungkapkan bahwa kabar tersebut sebenarnya telah mereka simpan selama beberapa waktu.

Gregoria dan sang suami membutuhkan waktu untuk memproses berbagai perubahan besar dalam kehidupan mereka dengan cara sendiri. Kini, mereka pun bersukacita menyambut kehadiran anak pertamanya.

"Beberapa bulan ke belakang ini kami banyak belajar, mensyukuri dan menghargai perayaan kecil sebelum akhirnya bisa merayakan cinta yang besar yang datang dari anak kami," tulis Gregoria.

Gregoria juga menyampaikan rasa terima kasih kepada keluarga, teman, serta orang-orang terdekat yang telah menemani dan membantu mereka melewati masa-masa istimewa tersebut.

2. Sempat Rahasiakan Kehamilan dari Publik

Salah satu hal yang membuat pengumuman kelahiran anak pertama Gregoria menarik perhatian adalah keputusan pasangan ini untuk tidak mengumumkan kehamilan secara terbuka. Berbeda dengan sejumlah pasangan selebritas yang kerap membagikan perjalanan kehamilan melalui media sosial,

Gregoria dan Mikha memilih menjaga momen tersebut sebagai bagian dari kehidupan pribadi mereka. Bahkan, publik baru mengetahui kabar bahagia tersebut ketika keduanya mengumumkan kelahiran sang buah hati.

Gregoria juga tidak menjelaskan secara terperinci alasan mereka memilih menyimpan kabar tersebut. Namun, dalam unggahannya, ia menegaskan bahwa ada banyak hal yang perlu diproses dan dinikmati dengan waktu serta cara mereka sendiri.

 

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