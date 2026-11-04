Kisah Cinta Yuriska Patricia dengan Pesepakbola Asnawi Mangkualam, dari Go Public di Pernikahan Justin Hubner hingga Resmi Menikah

KISAH cinta aktris Yuriska Patricia dan pesepakbola bintang Indonesia, Asnawi Mangkualam Bahar, akhirnya berlabuh di pelaminan. Setelah sempat menjaga hubungan asmara dari sorotan publik, keduanya kini resmi menjadi pasangan suami istri.

Perjalanan cinta mereka cukup menarik perhatian warganet. Mulai dari rumor kedekatan yang beredar sejak akhir 2025, momen tampil bersama di pernikahan Justin Hubner dan Jennifer Coppen, lamaran romantis di Bali, hingga akhirnya menggelar pernikahan pada November 2026.

Hubungan yang awalnya membuat publik penasaran itu kini telah memasuki babak baru. Mari mengulas perjalanan kisah cinta Yuriska Patricia dan Asnawi Mangkualam.

1. Kedekatan Mulai Tercium Sejak Akhir 2025

Kisah cinta Asnawi Mangkualam dan Yuriska Patricia mulai menjadi perbincangan publik menjelang akhir 2025. Saat itu, sejumlah warganet mulai menemukan petunjuk kedekatan keduanya melalui unggahan media sosial.

Beberapa kesamaan lokasi dan interaksi di media sosial memunculkan dugaan bahwa Asnawi dan Yuriska sedang menjalin hubungan spesial. Meski demikian, keduanya belum secara terbuka mengonfirmasi hubungan tersebut.

Asnawi maupun Yuriska tampaknya memilih untuk menjaga kehidupan pribadi mereka. Langkah ini diambil agar hubungan mereka tidak terlalu menjadi konsumsi publik.

2. Asnawi Akhirnya Mengakui Sudah Punya Kekasih

Spekulasi mengenai hubungan Asnawi dan Yuriska semakin menguat pada Maret 2026. Asnawi mengakui sudah memiliki kekasih yang bekerja di dunia hiburan, tepatnya sebagai pemain sinetron kala berbincang di sebuah podcast.

Saat ditanya mengenai sosok kekasihnya, Asnawi memberikan beberapa petunjuk mengenai penampilan perempuan tersebut. Pengakuan itu langsung membuat warganet menghubungkannya dengan Yuriska Patricia.

Pasalnya, Yuriska merupakan seorang aktris yang aktif membintangi sejumlah sinetron. Yuriska juga memiliki ciri-ciri seperti yang disebutkan Asnawi. Meski tidak menyebut nama secara langsung, pengakuan tersebut menjadi salah satu petunjuk kuat mengenai hubungan asmara keduanya.

3. Mulai Go Public di Pernikahan Justin Hubner dan Jennifer Coppen

Setelah cukup lama menjaga privasi hubungan, Asnawi dan Yuriska akhirnya mulai menunjukkan kebersamaan secara lebih terbuka. Momen tersebut terjadi ketika keduanya menghadiri pernikahan pesepakbola Justin Hubner dan aktris Jennifer Coppen pada 12 Juni 2026.

Kehadiran Yuriska bersama Asnawi di acara pernikahan tersebut langsung menarik perhatian publik. Keduanya terlihat berada dalam satu momen yang sama dan menjadi sorotan warganet.

Foto kebersamaan mereka kemudian beredar di media sosial dan semakin memperkuat dugaan bahwa keduanya memang menjalin hubungan asmara. Momen kondangan tersebut menjadi salah satu penampilan publik yang paling disorot dalam perjalanan hubungan mereka.

Setelah sebelumnya hanya muncul melalui berbagai petunjuk di media sosial, kedekatan Asnawi dan Yuriska kini semakin sulit disembunyikan. Alhasil, kedua nama itu makin disorot publik Tanah Air.

4. Asnawi Melamar Yuriska Secara Romantis di Bali

Tidak berselang lama setelah mulai terbuka mengenai hubungan mereka, Asnawi membawa kisah cintanya ke jenjang yang lebih serius. Pada 17 Juni 2026, Asnawi membagikan momen romantis ketika melamar Yuriska di Bali.

Prosesi lamaran tersebut berlangsung di atas kapal yang berada di kawasan Danau Beratan, Bedugul. Keduanya tampil serasi mengenakan pakaian berwarna putih.

Dengan membawa buket bunga dan cincin, Asnawi kemudian berlutut di hadapan Yuriska dan mengutarakan keinginannya untuk menjadikan sang aktris sebagai pasangan hidup. Momen romantis tersebut membuat Yuriska tak kuasa menyembunyikan kebahagiaannya.

Video lamaran yang dibagikan melalui media sosial itu langsung mendapatkan perhatian dan ucapan selamat dari warganet. Asnawi juga mengungkapkan kebahagiaannya melalui keterangan unggahan yang berisi ungkapan bahwa dirinya telah meminta Yuriska menjadi bagian dari masa depannya.