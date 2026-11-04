Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kisah Cinta Yuriska Patricia dengan Pesepakbola Asnawi Mangkualam, dari Go Public di Pernikahan Justin Hubner hingga Resmi Menikah

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 04 November 2026 |16:05 WIB
Kisah Cinta Yuriska Patricia dengan Pesepakbola Asnawi Mangkualam, dari Go Public di Pernikahan Justin Hubner hingga Resmi Menikah
Asnawi Mangkualam dan Yuriska Patricia resmi menikah. (Foto: Instagram/@asnawi_bhr)
A
A
A

KISAH cinta aktris Yuriska Patricia dan pesepakbola bintang Indonesia, Asnawi Mangkualam Bahar, akhirnya berlabuh di pelaminan. Setelah sempat menjaga hubungan asmara dari sorotan publik, keduanya kini resmi menjadi pasangan suami istri.

Perjalanan cinta mereka cukup menarik perhatian warganet. Mulai dari rumor kedekatan yang beredar sejak akhir 2025, momen tampil bersama di pernikahan Justin Hubner dan Jennifer Coppen, lamaran romantis di Bali, hingga akhirnya menggelar pernikahan pada November 2026.

Hubungan yang awalnya membuat publik penasaran itu kini telah memasuki babak baru. Mari mengulas perjalanan kisah cinta Yuriska Patricia dan Asnawi Mangkualam.

Asnawi Mangkualam dan Yuriska Patricia

1. Kedekatan Mulai Tercium Sejak Akhir 2025

Kisah cinta Asnawi Mangkualam dan Yuriska Patricia mulai menjadi perbincangan publik menjelang akhir 2025. Saat itu, sejumlah warganet mulai menemukan petunjuk kedekatan keduanya melalui unggahan media sosial.

Beberapa kesamaan lokasi dan interaksi di media sosial memunculkan dugaan bahwa Asnawi dan Yuriska sedang menjalin hubungan spesial. Meski demikian, keduanya belum secara terbuka mengonfirmasi hubungan tersebut.

Asnawi maupun Yuriska tampaknya memilih untuk menjaga kehidupan pribadi mereka. Langkah ini diambil agar hubungan mereka tidak terlalu menjadi konsumsi publik.

2. Asnawi Akhirnya Mengakui Sudah Punya Kekasih

Spekulasi mengenai hubungan Asnawi dan Yuriska semakin menguat pada Maret 2026. Asnawi mengakui sudah memiliki kekasih yang bekerja di dunia hiburan, tepatnya sebagai pemain sinetron kala berbincang di sebuah podcast.

Saat ditanya mengenai sosok kekasihnya, Asnawi memberikan beberapa petunjuk mengenai penampilan perempuan tersebut. Pengakuan itu langsung membuat warganet menghubungkannya dengan Yuriska Patricia.

Pasalnya, Yuriska merupakan seorang aktris yang aktif membintangi sejumlah sinetron. Yuriska juga memiliki ciri-ciri seperti yang disebutkan Asnawi. Meski tidak menyebut nama secara langsung, pengakuan tersebut menjadi salah satu petunjuk kuat mengenai hubungan asmara keduanya.

3. Mulai Go Public di Pernikahan Justin Hubner dan Jennifer Coppen

Asnawi Mangkualam dan Yuriska Patricia

Setelah cukup lama menjaga privasi hubungan, Asnawi dan Yuriska akhirnya mulai menunjukkan kebersamaan secara lebih terbuka. Momen tersebut terjadi ketika keduanya menghadiri pernikahan pesepakbola Justin Hubner dan aktris Jennifer Coppen pada 12 Juni 2026.

Kehadiran Yuriska bersama Asnawi di acara pernikahan tersebut langsung menarik perhatian publik. Keduanya terlihat berada dalam satu momen yang sama dan menjadi sorotan warganet.

Foto kebersamaan mereka kemudian beredar di media sosial dan semakin memperkuat dugaan bahwa keduanya memang menjalin hubungan asmara. Momen kondangan tersebut menjadi salah satu penampilan publik yang paling disorot dalam perjalanan hubungan mereka.

Setelah sebelumnya hanya muncul melalui berbagai petunjuk di media sosial, kedekatan Asnawi dan Yuriska kini semakin sulit disembunyikan. Alhasil, kedua nama itu makin disorot publik Tanah Air.

4. Asnawi Melamar Yuriska Secara Romantis di Bali

Asnawi Mangkualam dan Yuriska Patricia

Tidak berselang lama setelah mulai terbuka mengenai hubungan mereka, Asnawi membawa kisah cintanya ke jenjang yang lebih serius. Pada 17 Juni 2026, Asnawi membagikan momen romantis ketika melamar Yuriska di Bali.

Prosesi lamaran tersebut berlangsung di atas kapal yang berada di kawasan Danau Beratan, Bedugul. Keduanya tampil serasi mengenakan pakaian berwarna putih.

Dengan membawa buket bunga dan cincin, Asnawi kemudian berlutut di hadapan Yuriska dan mengutarakan keinginannya untuk menjadikan sang aktris sebagai pasangan hidup.  Momen romantis tersebut membuat Yuriska tak kuasa menyembunyikan kebahagiaannya.

Video lamaran yang dibagikan melalui media sosial itu langsung mendapatkan perhatian dan ucapan selamat dari warganet. Asnawi juga mengungkapkan kebahagiaannya melalui keterangan unggahan yang berisi ungkapan bahwa dirinya telah meminta Yuriska menjadi bagian dari masa depannya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/31/612/3251283/bagas_maulana_dan_aurum_oktavia_winata-2gWP_large.jpg
Resmi Menikah! Potret Pasangan Pebulu Tangkis Aurum Oktavia Winata dan Bagas Maulana di Hari Bahagia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/30/612/3251076/timnas_padel_putri_indonesia-hKgA_large.jpg
Srikandi Padel Cetak Sejarah Baru, Timnas Padel Putri Indonesia Lolos Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/612/3250706/alisa_manyonok-v7S3_large.jpg
Kisah Alisa Manyonok, Atlet Voli Supercantik yang Wajahnya Mirip Barbie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/194/3250510/lamine_yamal_dan_ines_garcia-9Lb2_large.jpg
Potret Mesra Lamine Yamal dan Ines Garcia di Ballon dOr 2026, Kompak Berbusana Hitam dengan Gaya Elegan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/612/3250492/alexia_putellas-qeOk_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Alexia Putellas, Peraih Ballon dOr 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/612/3250412/katie_goodland_dan_harry_kane-OZWp_large.jpg
Kisah Cinta Katie Goodland dengan Harry Kane, dari Bangku Sekolah hingga ke Pelaminan dengan Peraih Trofi Ballon dOr 2026
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement