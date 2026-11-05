Profil dan Potret Cantik London Abigail, Putri Wulan Guritno Raih Juara 2 Skateboard

PUTRI aktris cantik Wulan Guritno, London Abigail Dimitri, tengah mencuri perhatian publik. Bukan hanya karena parasnya yang menawan, remaja kelahiran 2010 ini juga berhasil menorehkan prestasi di bidang olahraga skateboard dengan meraih juara kedua dalam sebuah kompetisi.

Kabar membanggakan tersebut dibagikan langsung oleh Wulan Guritno melalui media sosial. Sang ibunda terlihat begitu bangga melihat pencapaian putrinya yang berhasil menunjukkan kemampuan dan keberanian dalam mencoba tantangan baru.

Prestasi London pun menuai perhatian warganet. Sosoknya yang dikenal memiliki penampilan stylish ternyata juga menyimpan ketertarikan terhadap aktivitas olahraga yang membutuhkan keseimbangan, keberanian, dan keterampilan.

1. Profil London Abigail Dimitri

London Abigail Dimitri merupakan putri dari pasangan Wulan Guritno dan Adilla Dimitri. Ia lahir pada 8 Juli 2010 dan merupakan anak kedua Wulan Guritno.

Sebagai putri seorang figur publik, kehidupan London terkadang menarik perhatian masyarakat. Meski demikian, ia tetap menjalani masa remajanya dengan berbagai aktivitas dan minat pribadi.

London juga dikenal memiliki ketertarikan terhadap dunia olahraga. Salah satunya adalah skateboard, olahraga ekstrem yang membutuhkan konsentrasi, koordinasi tubuh, keseimbangan, serta keberanian untuk mencoba berbagai gerakan.

2. Raih Juara 2 Skateboard, Wulan Guritno Bangga

Prestasi terbaru London Abigail menjadi kabar menggembirakan bagi keluarga. Ia berhasil meraih posisi juara kedua dalam kompetisi skateboard.

Pencapaian tersebut tentu bukan sekadar soal mendapatkan penghargaan. Keberanian untuk mengikuti kompetisi dan menunjukkan kemampuan di hadapan peserta lainnya juga menjadi pengalaman berharga bagi London.

Wulan Guritno pun tak dapat menyembunyikan rasa bangganya. Melalui unggahan media sosial, ia memberikan dukungan dan apresiasi atas usaha yang telah dilakukan sang putri. Dukungan orangtua tentu menjadi salah satu hal penting bagi London untuk terus mengembangkan bakat dan minatnya, termasuk dalam bidang olahraga.