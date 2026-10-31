Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Resmi Menikah! Potret Pasangan Pebulu Tangkis Aurum Oktavia Winata dan Bagas Maulana di Hari Bahagia

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 31 Oktober 2026 |12:05 WIB
Resmi Menikah! Potret Pasangan Pebulu Tangkis Aurum Oktavia Winata dan Bagas Maulana di Hari Bahagia
Bagas Maulana dan Aurum Oktavia Winata resmi menikah. (Foto: Instagram/@sinisukaanthony)
A
A
A

KABAR bahagia datang dari dunia bulu tangkis Indonesia. Pasangan pebulu tangkis Aurum Oktavia Winata dan Bagas Maulana resmi menikah.

Keduanya diketahui sudah menjalin asmara cukup lama. Kini, hubungan Bagas dan Aurum memasuki babak baru menuju kehidupan rumah tangga.

Hari bahagia Aurum dan Bagas dihadiri para pebulu tangkis top Indonesia. Mulai dari Anthony Sinisuka Ginting, Fajar Alfian, hingga sang peraih medali perunggu Olimpiade Paris 2024, Gregoria Mariska Tunjung.

Bagas Maulana dan Aurum Oktavia Winata

1. Resmi Menikah

Kabar bahagia pernikahan Aurum dan Bagas diketahui dari unggahan media sosial para pebulu tangkis Tanah Air. Salah satunya Gregoria Mariska Tunjung yang berfoto bersama Aurum dan Bagas di tempat resepsi pernikahan. Gregoria sendiri hadir bersama sang suami tercinta yang merupakan penyanyi Tanah Air, Mikha Angelo.

Di unggahan lainnya, pebulu tangkis Indonesia, Ribka Sugiarto, menampilkan potret akad Bagas dan Aurum. Keduanya kompak kenakan busana putih.

Ribka juga tak hadir sendirian. Dia didampingi sang suami yang juga pebulu tangkis Indonesia, Muhammad Rian Ardianto, serta putranya.

Bagas Maulana dan Aurum Oktavia Winata

2. Perjalanan Cinta yang Berawal dari Dunia Bulu Tangkis

Bagas Maulana dan Aurum Oktavia Winata

Hubungan Bagas Maulana dan Aurum Oktavia Winata bukanlah kisah asmara yang baru muncul dalam beberapa waktu terakhir. Keduanya diketahui telah menjalin hubungan selama bertahun-tahun.

Pada 2022, Bagas bahkan pernah mengungkapkan bahwa hubungan mereka telah berjalan sekitar empat tahun. Saat itu, Bagas mengaku tidak terlalu suka mempublikasikan kehidupan pribadinya. Ia lebih memilih menjalani hubungan secara sederhana dan menjaga privasi.

Bagas juga pernah menjelaskan bahwa saling memahami dan memberikan dukungan merupakan hal penting dalam hubungan. Utamanya karena profesi atlet memiliki tuntutan fisik dan mental yang tidak ringan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/30/612/3251076/timnas_padel_putri_indonesia-hKgA_large.jpg
Srikandi Padel Cetak Sejarah Baru, Timnas Padel Putri Indonesia Lolos Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/612/3250706/alisa_manyonok-v7S3_large.jpg
Kisah Alisa Manyonok, Atlet Voli Supercantik yang Wajahnya Mirip Barbie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/194/3250510/lamine_yamal_dan_ines_garcia-9Lb2_large.jpg
Potret Mesra Lamine Yamal dan Ines Garcia di Ballon dOr 2026, Kompak Berbusana Hitam dengan Gaya Elegan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/612/3250492/alexia_putellas-qeOk_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Alexia Putellas, Peraih Ballon dOr 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/612/3250412/katie_goodland_dan_harry_kane-OZWp_large.jpg
Kisah Cinta Katie Goodland dengan Harry Kane, dari Bangku Sekolah hingga ke Pelaminan dengan Peraih Trofi Ballon dOr 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/24/612/3249988/gregoria_mariska_tunjung_dan_mikha_angelo-vnki_large.jpg
Kisah Cinta Gregoria Mariska dengan Mikha Angelo, Berawal DM Instagram hingga ke Pelaminan dengan Ratu Bulu Tangkis Indonesia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement