Resmi Menikah! Potret Pasangan Pebulu Tangkis Aurum Oktavia Winata dan Bagas Maulana di Hari Bahagia

KABAR bahagia datang dari dunia bulu tangkis Indonesia. Pasangan pebulu tangkis Aurum Oktavia Winata dan Bagas Maulana resmi menikah.

Keduanya diketahui sudah menjalin asmara cukup lama. Kini, hubungan Bagas dan Aurum memasuki babak baru menuju kehidupan rumah tangga.

Hari bahagia Aurum dan Bagas dihadiri para pebulu tangkis top Indonesia. Mulai dari Anthony Sinisuka Ginting, Fajar Alfian, hingga sang peraih medali perunggu Olimpiade Paris 2024, Gregoria Mariska Tunjung.

1. Resmi Menikah

Kabar bahagia pernikahan Aurum dan Bagas diketahui dari unggahan media sosial para pebulu tangkis Tanah Air. Salah satunya Gregoria Mariska Tunjung yang berfoto bersama Aurum dan Bagas di tempat resepsi pernikahan. Gregoria sendiri hadir bersama sang suami tercinta yang merupakan penyanyi Tanah Air, Mikha Angelo.

Di unggahan lainnya, pebulu tangkis Indonesia, Ribka Sugiarto, menampilkan potret akad Bagas dan Aurum. Keduanya kompak kenakan busana putih.

Ribka juga tak hadir sendirian. Dia didampingi sang suami yang juga pebulu tangkis Indonesia, Muhammad Rian Ardianto, serta putranya.

2. Perjalanan Cinta yang Berawal dari Dunia Bulu Tangkis

Hubungan Bagas Maulana dan Aurum Oktavia Winata bukanlah kisah asmara yang baru muncul dalam beberapa waktu terakhir. Keduanya diketahui telah menjalin hubungan selama bertahun-tahun.

Pada 2022, Bagas bahkan pernah mengungkapkan bahwa hubungan mereka telah berjalan sekitar empat tahun. Saat itu, Bagas mengaku tidak terlalu suka mempublikasikan kehidupan pribadinya. Ia lebih memilih menjalani hubungan secara sederhana dan menjaga privasi.

Bagas juga pernah menjelaskan bahwa saling memahami dan memberikan dukungan merupakan hal penting dalam hubungan. Utamanya karena profesi atlet memiliki tuntutan fisik dan mental yang tidak ringan.