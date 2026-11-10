Rahasia Cantik Song Hye kyo, dari Perawatan Kulit hingga Gaya Rambut Pendek

JAKARTA - Kecantikan Song Hye-kyo dikenal dengan tampilan natural yang mengutamakan kesan segar dan sederhana. Selama hampir tiga dekade berkarier, aktris asal Korea Selatan ini konsisten dengan riasan bernuansa lembut, kulit bercahaya, pipi merah muda, serta riasan mata yang tidak berlebihan.

Perubahan penampilan Song Hye-kyo justru lebih sering terlihat dari gaya rambutnya. Mulai dari bob ramping dalam drama The Glory hingga potongan pendek sebahu, gaya rambut tersebut menjadi salah satu ciri khas penampilannya.

Perawatan Kulit ala Song Hye-kyo

Berikut sejumlah inspirasi perawatan kulit, riasan, dan gaya rambut yang bisa ditiru dari penampilan Song Hye-kyo.

1. Membersihkan wajah dengan susu hangat

Melansir Tatler Asia, salah satu kebiasaan perawatan kulit Song Hye-kyo yang menarik perhatian adalah menggunakan susu hangat sebagai langkah terakhir dalam rutinitas membersihkan wajah.

Susu mengandung asam laktat, yaitu bahan yang dapat membantu mengangkat sel kulit mati dan membuat kulit terasa lebih halus.