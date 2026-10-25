5 Kebiasaan Sehari-hari Ini Bisa Jaga Kesehatan Kulit Anak

JAKARTA – Menjaga kesehatan kulit anak tidak harus dilakukan dengan rutinitas perawatan yang rumit atau menggunakan banyak produk. Orang tua bisa memulainya dari kebiasaan sederhana sehari-hari, mulai dari cara memandikan anak hingga memilih produk perawatan kulit yang tepat.

Kulit anak yang masih sensitif bisa terpapar berbagai hal sepanjang hari, seperti debu, keringat, sinar matahari, dan perubahan cuaca. Aktivitas bermain di luar ruangan maupun berenang juga bisa memengaruhi kondisi kulit mereka.

Karena itu, penting bagi orang tua untuk membiasakan anak menjaga kebersihan sekaligus merawat kulit dengan cara yang sesuai dengan usianya.

Dikutip dari Times of India, Prasanna Vasanadu, pendidik orang tua, membagikan lima kebiasaan sederhana yang bisa diterapkan untuk membantu menjaga kulit anak tetap sehat.

1. Mandikan Anak dengan Air Hangat Suam-Suam Kuku

Memandikan anak terlalu lama menggunakan air panas justru bisa membuat kulit kehilangan kelembapan alaminya sehingga menjadi kering.

Orang tua disarankan menggunakan air hangat suam-suam kuku dan sabun mandi yang lembut serta sesuai dengan usia anak. Sebaiknya, hindari sabun dengan bahan yang terlalu keras karena berisiko menyebabkan iritasi.