Ingin Kulit Tetap Awet Muda? Coba Konsumsi 3 Jenis Makanan Ini

JAKARTA - Menjaga kulit tetap sehat dan tampak awet muda tak hanya dilakukan dengan perawatan kulit saja. Asupan yang dikonsumsi setiap hari juga berperan menjaga kondisi kulit seiring bertambahnya usia.

Kulit berfungsi melindungi tubuh dari lingkungan luar. Namun, paparan polusi udara, sinar matahari, dan perubahan suhu dapat memengaruhi kesehatan kulit. Selain itu, proses penuaan alami membuat produksi kolagen berkurang secara bertahap sehingga kulit kehilangan sebagian kekencangan dan mulai muncul kerutan.

Melansir BBC Future, pola makan yang tepat bisa menjaga kesehatan kulit. Sejumlah makanan, mulai dari buah dan sayuran berwarna-warni hingga makanan fermentasi, berpotensi menjaga kolagen, mengurangi peradangan, dan mendukung tekstur kulit.

Jenis Makanan yang Jaga Kulit Tetap Awet Muda

Berikut tiga jenis makanan yang bisa menjadi bagian dari pola makan untuk menjaga kulit tetap sehat dan awet muda.

1. Buah dan Sayuran Berwarna-warni

Buah dan sayuran merupakan sumber antioksidan yang melindungi kulit dari kerusakan akibat paparan lingkungan, termasuk polusi dan sinar matahari.

Wortel, paprika, dan tomat, misalnya, mengandung karotenoid seperti beta-karoten, likopen, dan lutein. Senyawa ini dapat membantu melindungi kulit dari efek paparan sinar ultraviolet (UV). Beta-karoten juga dapat diubah tubuh menjadi vitamin A yang berperan dalam pertumbuhan sel kulit dan membantu melindungi kulit dari infeksi.