Tidur Pakai Masker Wajah Semalaman, Bikin Kulit Sehat atau Malah Iritasi?

PAKAI masker wajah menjadi salah satu rutinitas perawatan kulit yang banyak dilakukan perempuan. Namun, pernahkah terpikir untuk memakai masker wajah hingga tertidur semalaman?

Tren perawatan kulit atau skincare kini semakin beragam. Salah satunya adalah penggunaan overnight face mask atau masker tidur yang dirancang khusus untuk digunakan sepanjang malam.

Berbeda dengan masker wajah biasa yang perlu dibilas setelah beberapa menit, overnight mask dapat digunakan saat tidur. Produk ini umumnya memiliki tekstur lebih lembap dan mengandung berbagai bahan aktif untuk membantu merawat kulit.

Menariknya, penggunaan masker wajah semalaman dapat membantu menjaga kelembapan kulit, membuat wajah terasa lebih halus, hingga mendukung proses regenerasi kulit. Meski demikian, tidak semua jenis masker wajah aman digunakan selama tidur. Beberapa kandungan justru berpotensi membuat kulit kering, iritasi, bahkan mengalami kemerahan apabila digunakan terlalu lama.

Lantas, apakah tidur menggunakan masker wajah semalaman aman? Berikut manfaat, risiko, dan cara menggunakannya dengan tepat.

1. Manfaat Tidur Menggunakan Masker Wajah Semalaman

Dilansir dari Health Line, masker wajah yang dirancang khusus untuk penggunaan malam hari memiliki sejumlah manfaat bagi kesehatan kulit. Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh.

Pertama, membantu menjaga kelembapan kulit. Salah satu manfaat utama overnight face mask adalah membantu menjaga kelembapan kulit lebih lama.

Kandungan seperti hyaluronic acid dan ceramide dapat membantu menarik serta mempertahankan air di lapisan kulit. Hal ini bermanfaat terutama bagi pemilik kulit kering yang membutuhkan hidrasi tambahan.

Kedua, mendukung proses regenerasi kulit. Pada malam hari, kulit menjalani berbagai proses pemulihan dan regenerasi. Penggunaan masker tidur dengan kandungan yang sesuai dapat membantu menjaga kondisi kulit selama proses tersebut berlangsung. Kulit yang terhidrasi dengan baik juga cenderung terlihat lebih segar dan sehat.

Ketiga, membuat wajah tampak lebih cerah. Beberapa masker malam mengandung vitamin dan bahan aktif yang membantu merawat kulit kusam. Penggunaan secara rutin sesuai petunjuk produk dapat membantu membuat tampilan kulit terlihat lebih segar dan bercahaya.

Keempat, membantu mengunci kelembapan. Sejumlah overnight mask memiliki kandungan yang membentuk lapisan pelindung di permukaan kulit. Lapisan ini membantu mengurangi kehilangan air sehingga kelembapan kulit dapat terjaga selama tidur.