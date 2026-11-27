Pilu! Siswi SMA di Malang Meninggal Dunia Diduga Jadi Korban Bullying dan Pengeroyokan Temannya

KABAR duka datang dari Kota Malang, Jawa Timur. Seorang siswi SMA negeri bernama Silva Nur Intania Putri (17) meninggal dunia setelah diduga menjadi korban bullying dan pengeroyokan temannya.

Kepergian remaja tersebut menyisakan tanda tanya besar bagi keluarga. Apalagi, sebelum kabar duka diterima, korban diketahui sempat dijemput seseorang pada malam hari.

Silva sempat mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Lavalette, Kota Malang. Namun, nyawanya tidak tertolong. Kini, pihak kepolisian tengah mendalami dugaan penganiayaan yang disebut melibatkan anak di bawah umur.

Kasus ini pun menjadi perhatian lantaran keluarga mengaku tidak mengetahui secara pasti apa yang dialami Silva sebelum akhirnya ditemukan dalam kondisi membutuhkan penanganan medis.

1. Kronologi Siswi SMA di Malang Meninggal Dunia

Berdasarkan keterangan bibi korban, Walipah, terdapat sejumlah informasi mengenai kejadian sebelum Silva meninggal dunia. Pertama, Silva dijemput seseorang pada malam hari.

Tepatnya, pada Rabu 25 November 2026 sekitar pukul 19.30 WIB, Silva disebut sempat dijemput oleh seseorang. Namun, keluarga mengaku tidak mengetahui secara pasti siapa orang yang menjemput korban maupun ke mana Silva dibawa setelah itu.

Kemudian, keluarga menerima kabar beberapa jam kemudian. Sekitar pukul 23.30 WIB, keluarga mendapatkan kabar mengenai kondisi Silva. Kabar tersebut membuat keluarga segera mendatangi rumah sakit untuk mengetahui keadaan korban.

“Korban sempat dijemput seseorang pada Rabu malam sekitar pukul 19.30 WIB. Setelah itu, kami dapat kabar terkait kondisi korban sekitar pukul 23.30 WIB,” kata Walipah, Kamis 26 November 2026.

Sesampainya di Rumah Sakit Lavalette, keluarga mendapati Silva sudah meninggal dunia. Walipah mengaku tidak melihat adanya bekas memar atau luka yang tampak pada tubuh keponakannya ketika melihat jenazah korban.

Keluarga juga mendapatkan informasi awal bahwa kondisi jantung korban menjadi perhatian. Namun, hasil pemeriksaan medis resmi saat itu belum keluar sehingga penyebab pasti kematian Silva masih belum diketahui.