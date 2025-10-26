Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Kisah Kesaksian Ibunda Timothy Anugerah: Sang Putra Masih Hidup dan Sempat Bilang Jatuh dari Lantai 4

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 26 Oktober 2025 |12:21 WIB
Kisah Kesaksian Ibunda Timothy Anugerah: Sang Putra Masih Hidup dan Sempat Bilang Jatuh dari Lantai 4
Kisah Kesaksian Ibunda Timothy Anugerah: Sang Putra Masih Hidup dan Sempat Bilang Jatuh dari Lantai 4 (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Kisah kesaksian ibunda Timothy Anugerah: sang putra masih hidup dan sempat bilang jatuh dari lantai 4. Kasus kematian mahasiswa Universitas Udayana, Timothy Anugerah, masih menjadi sorotan publik.

Ibu Timothy, Sharon, menceritakan kronologi yang menimpa anaknya. Ia mengaku menerima telepon dari pihak kampus pada 15 Oktober 2025 pagi, dan diminta segera datang ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUP Sanglah, Denpasar.

“Ya diminta untuk segera ke IGD Sanglah. Saya tanya ada apa, ‘Ya sudah Ibu sekarang saja ke sana,’” ujar Sharon dalam wawancara di kanal YouTube Denny Sumargo, dikutip Minggu (26/10/2025).

Kala itu, Sharon belum mengetahui bahwa Timothy jatuh dan mengalami luka parah. Ia tidak tahu putranya jatuh dari lantai empat gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Udayana.

“Saya langsung ke sana. Agak deg-degan juga gitu. Tapi saya nggak berpikir yang terlalu jauh. Apakah anak saya pingsan, kepleset, atau sakit tiba-tiba, cuma itu aja,” imbuhnya.

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita women lainnya
