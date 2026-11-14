6 Cara Pakai Lidah Buaya untuk Atasi Jerawat, Bisa Jadi Masker hingga Face Mist!

JERAWAT menjadi salah satu masalah kulit yang cukup sering dialami, baik oleh remaja maupun orang dewasa. Selain menimbulkan rasa tidak nyaman, jerawat juga dapat membuat kulit terlihat kemerahan, meradang, dan mengganggu penampilan.

Berbagai produk perawatan kulit tersedia untuk membantu mengatasi masalah tersebut. Namun, sebagian orang juga tertarik mencoba bahan alami, salah satunya lidah buaya atau aloe vera.

Tanaman yang dikenal memiliki kandungan gel bening di dalam daunnya ini telah lama digunakan untuk membantu menenangkan kulit yang mengalami iritasi, luka ringan, maupun terbakar akibat sinar matahari.

Menariknya, lidah buaya juga memiliki sifat antiinflamasi, antibakteri, dan antioksidan yang berpotensi membantu merawat kulit berjerawat. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penggunaan lidah buaya bersama obat jerawat konvensional memberikan hasil yang menjanjikan.

Meski demikian, lidah buaya belum terbukti dapat menggantikan pengobatan jerawat yang direkomendasikan dokter. Lantas, bagaimana cara menggunakan lidah buaya untuk membantu mengatasi jerawat? Berikut beberapa metode perawatan yang bisa dicoba.

1. Menggunakan Gel Lidah Buaya Murni

Dilansir dari Health Line, cara paling sederhana untuk memanfaatkan lidah buaya adalah menggunakan gel murninya secara langsung pada kulit. Gel lidah buaya memiliki sifat antiinflamasi dan dapat membantu menenangkan kulit yang mengalami kemerahan serta iritasi.

Kandungan senyawa aktif di dalamnya juga berpotensi membantu menghambat pertumbuhan beberapa jenis bakteri. Jika kulit dapat mentoleransi gel tersebut dengan baik, penggunaannya bisa dimasukkan ke dalam rutinitas perawatan kulit. Pilih produk gel lidah buaya yang diformulasikan untuk wajah agar lebih mudah digunakan dan meminimalkan risiko iritasi.

Cara menggunakan:

Siapkan gel lidah buaya murni tanpa tambahan pewangi atau alkohol.

Bersihkan wajah menggunakan pembersih yang lembut.

Oleskan gel tipis-tipis pada area kulit yang berjerawat.

Diamkan selama beberapa menit atau sesuai petunjuk produk.

Bilas jika diperlukan, kemudian lanjutkan dengan pelembap.

2. Masker Lidah Buaya dan Madu

Lidah buaya dan madu merupakan dua bahan alami yang sering digunakan dalam perawatan kulit. Lidah buaya membantu menenangkan kulit, sedangkan madu memiliki sejumlah senyawa yang menunjukkan aktivitas antimikroba dalam penelitian laboratorium.

Kombinasi keduanya dapat digunakan sebagai masker sederhana untuk membantu merawat kulit. Gunakan masker ini hanya jika kulit tidak menunjukkan reaksi alergi terhadap kedua bahan tersebut.

Perlu diingat, masker madu dan lidah buaya belum memiliki bukti klinis kuat sebagai pengobatan jerawat. Hindari penggunaan jika memiliki alergi terhadap madu atau produk lebah.

Cara membuat:

Siapkan 2 sendok makan madu murni.

Tambahkan 1 sendok makan gel lidah buaya murni.

Aduk hingga tercampur rata.

Oleskan tipis pada wajah yang sudah dibersihkan.

Diamkan sekitar 5–10 menit.

Bilas menggunakan air bersih.

3. Masker Lidah Buaya dan Lemon

Lemon dikenal mengandung vitamin C dan asam sitrat. Kandungan asamnya membuat lemon sering digunakan dalam berbagai resep perawatan kulit rumahan.

Sementara itu, lidah buaya dapat membantu memberikan sensasi menenangkan pada kulit. Namun, penggunaan lemon secara langsung pada wajah perlu diwaspadai. Kandungan asamnya berpotensi menyebabkan iritasi, terutama pada kulit sensitif atau kulit yang sedang mengalami peradangan akibat jerawat.

Lemon juga dapat meningkatkan risiko reaksi kulit terhadap sinar matahari. Karena itu, masker campuran lidah buaya dan lemon tidak menjadi pilihan yang direkomendasikan untuk kulit berjerawat. Lebih aman menggunakan gel lidah buaya murni atau produk perawatan wajah yang telah diformulasikan dan diuji untuk kulit.