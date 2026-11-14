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HOME WOMEN FASHION

Gaya Simpel Bella Hadid Pakai Sepatu Slip-On, Nyaman dan Mudah Dipadukan

Nurrizka Nasywa Tsabitah , Jurnalis-Sabtu, 14 November 2026 |09:42 WIB
Gaya Simpel Bella Hadid Pakai Sepatu Slip-On, Nyaman dan Mudah Dipadukan
Bella Hadid. (Foto: Instagram/@bellahadid)
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SEPATU slip-on yang sempat populer pada era 2000-an kini mulai dilirik lagi. Kali ini, Bella Hadid terlihat mengenakan model sepatu tersebut dalam warna biru navy di beberapa kesempatan.

Dilansir dari InStyle, sepatu tanpa tali ini beberapa kali muncul dalam unggahan Instagram Bella Hadid sepanjang tahun ini. Salah satunya terlihat dalam kumpulan foto akhir musim panas yang dibagikannya. Ia juga sempat mengenakan sepatu serupa melalui Instagram Stories pada Agustus lalu.

Bella Hadid

1. Gaya Simpel Bella Hadid

Dalam unggahannya, Bella terlihat memakai atasan tank top putih bermotif grafis di bagian depan dan celana pendek biru. Ia juga memadukannya dengan sepatu slip-on senada serta kaus kaki putih tebal yang tampak melorot (slouchy socks).

Tren ini pun dinilai menjadi kelanjutan dari popularitas sepatu bergaya balet atau ballet sneakers. Keduanya sama-sama memiliki desain praktis tanpa tali sehingga mudah dikenakan dan dilepas.

Sepatu slip-on juga cocok untuk berbagai kesempatan karena modelnya sederhana dan mudah dipadukan dengan beragam pakaian. Selain itu, desainnya yang nyaman membuat sepatu ini bisa menjadi pilihan untuk beraktivitas sepanjang hari.

Kini, sepatu slip-on diprediksi akan kembali menjadi tren fashion. Berbagai pilihan desain pun mulai bermunculan, mulai dari motif kotak-kotak bernuansa klasik, warna cokelat dengan tekstur menyerupai suede, hingga model berpotongan rendah yang terinspirasi dari sepatu balet.

Ada pula pilihan berwarna merah muda pucat dan putih yang memberikan kesan lebih feminin. Model-model tersebut bisa menjadi alternatif bagi pencinta fashion yang ingin tampil santai tanpa mengesampingkan kenyamanan.

 

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