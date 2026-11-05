Jangan Asal Beli, Ini 6 Tips Memilih Sepatu Olahraga Sesuai Aktivitas

JAKARTA – Memilih sepatu olahraga tak cukup hanya dari model, warna, atau merek yang sedang populer. Setiap jenis olahraga punya kebutuhan berbeda sehingga sepatu yang digunakan sebaiknya disesuaikan dengan aktivitas tersebut.

Sepatu yang nyaman untuk berjalan kaki belum tentu cocok digunakan untuk berlari. Begitu pula sebaliknya. Perbedaan ini berkaitan dengan gerakan kaki, tekanan yang diterima tubuh, serta tingkat benturan saat melakukan aktivitas fisik.

Melansir Hindustan Times, berjalan kaki dan berlari punya mekanisme gerakan yang berbeda. Dokter spesialis kedokteran olahraga, dr. Adam Tenforde melalui Harvard Health, mengatakan berjalan kaki menghasilkan gaya benturan sekitar 1,5 kali berat badan pada setiap langkah. Sementara itu, berlari dapat menghasilkan benturan hingga tiga kali berat badan.

Karena itu, sepatu lari umumnya dirancang dengan bantalan dan konstruksi khusus untuk menghadapi benturan berulang. Sementara, sepatu jalan kaki lebih mengutamakan stabilitas dan kenyamanan saat kaki bergerak dari tumit menuju ujung kaki.

Seseorang tidak selalu harus memiliki sepatu berbeda untuk setiap aktivitas. Sepatu lari yang nyaman dan memiliki ukuran tepat umumnya juga bisa digunakan untuk berjalan kaki sehari-hari. Namun, sepatu jalan kaki belum tentu cocok untuk berlari, terutama jika dilakukan secara rutin atau menempuh jarak jauh.

Hal yang Perlu Diperhatikan saat Memilih Sepatu Olahraga