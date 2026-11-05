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Tren Makanan Sehat ala Bu Kuskus, Menu Simpel dan Tetap Enak

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 05 November 2026 |10:16 WIB
Tren Makanan Sehat ala Bu Kuskus, Menu Simpel dan Tetap Enak
Makanan sehat kukusan. (Foto: dok Ilustrasi AI)
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JAKARTA - Tren makanan sehat berupa kukusan kini mulai jadi gaya hidup, tak hanya di kalangan orangtua, tetapi juga Milenial dan Gen Z. Kudapan sehat ini mulai populer dan jadi pilihan untuk menu sarapan atau menu makan siang dan camilan.

Kreator konten Bu Kuskus melalui akun TikTok-nya membagikan menu-menu sehat yang biasa dikonsumsinya. Konten-kontennya menjadi viral lantaran ia membuktikan bahwa makanan sehat tak harus hambar.

Bu Kuskus juga membongkar rahasia agar makanan sehat tetap enak, yakni dengan menghadirkan sambal rebus hampir di setiap menunya. Selain itu, Bu Kuskus juga selalu pakai teknik food sequencing atau urutan makan, yang dimulai dari serat (sayuran), protein dan lemak sehat (lauk), dan karbohidrat. Secara ilmiah, urutan makan ini untuk mencegah lonjakan gula darah dan mengontrol nafsu makan.

Nah, penasaran seperti apa isi piring Bu Kuskus untuk asupan yang lebih sehat? Yuk, intip beberapa menu yang pastinya gampang kamu praktikkan di rumah.

1. Salad Sayuran dan Ayam Rebus

salad sayuran ayam telur rebus
salad sayuran ayam telur rebus. (Foto: dok TikTok/Bu KusKus)

Isi piring Bu Kuskus yang ini cocok untuk dijadikan santapan saat sarapan. Bahan-bahan seperti telur rebus, selada, tomat rebus, dan ayam rebus pastinya mudah untuk ditemukan. Jangan lupa ditambahkan saus wijen sangrai biar lebih nikmat.

2. Serba Kukus dan Telur Rebus

Serba kukus
Serba kukus. (Foto: dok TikTok/Bu KusKus)

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