Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Sourdough atau Roti Gandum: Mana yang Lebih Sehat?

Nurrizka Nasywa Tsabitah , Jurnalis-Senin, 05 Oktober 2026 |22:05 WIB
Sourdough atau Roti Gandum: Mana yang Lebih Sehat?
Sourdough. (Foto: dok Magnific)
A
A
A

JAKARTA - Roti sering jadi pilihan praktis untuk sarapan atau sekadar mengganjal perut. Pilihan jenisnya pun beragam. Dua yang cukup populer adalah sourdough dan roti gandum utuh. 

Kedua roti ini sering jadi bagian dari pola makan sehat. Walaupun begitu, kandungan dan proses pembuatannya berbeda, sehingga manfaatnya untuk tubuh juga tidak sepenuhnya sama. 

Dilansir dari Real Simple, pilihan yang lebih baik sebenarnya bergantung pada kebutuhan dan tujuan pola makan masing-masing. Yuk, kenali bedanya.

1. Sourdough, Roti Fermentasi

Sourdough dibuat menggunakan starter yang terdiri dari tepung dan air. Campuran tersebut mengalami fermentasi alami dengan bantuan ragi liar dan bakteri baik.

Proses fermentasi inilah yang memberikan rasa sedikit asam, tekstur kenyal, serta bagian luar yang renyah. Fermentasi juga dapat memecah sebagian gluten dan asam fitat dalam tepung agar lebih mudah dicerna.

Selain itu, sourdough cenderung lebih rendah gula darah dibandingkan beberapa jenis roti lainnya. Namun, kandungan gizinya tetap bergantung pada bahan dan cara pembuatannya.

2. Roti Gandum Utuh

Roti gandum utuh dibuat dari tepung yang masih mengandung tiga bagian utama biji gandum, yaitu dedak, lembaga, dan endosperma.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
roti sarapan Roti Gandum sourdough
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/04/482/3245907//sikat_gigi-SAby_large.jpg
Sikat Gigi Sebelum atau Setelah Sarapan? Ini Waktu yang Tepat Menurut Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/21/298/3243334//quinoa_timolina-7yun_large.jpg
6 Sarapan yang Bisa Melancarkan BAB, Bukan Cuma Oatmeal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/298/3236223//telur_orak_arik-0AF3_large.jpg
Telur Orak-Arik vs Roti Selai Kacang: Mana Sarapan Terbaik untuk Jaga Gula Darah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/06/298/3234564//makan_telur-bPKp_large.jpg
Pantang Makan Satu Telur Rebus saat Sarapan, Ini Alasannya Menurut Ahli Gizi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/11/298/3229498//sarapan-Ez2K_large.jpg
5 Rekomendasi Menu Sarapan yang Bagus Buat Kesehatan Usus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/298/3228595//ilustrasi_karbohidrat_dan_protein-Vg3T_large.jpg
Karbohidrat atau Protein, Mana yang Lebih Baik untuk Sarapan?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement