Benarkah Sarapan Bisa Kurangi Stres? Ini Kata Pakar

JAKARTA - Sarapan adalah rutinitas sederhana yang sering dilakukan sebelum memulai aktivitas. Selain menjaga kesehatan fisik, ternyata sarapan juga berpotensi membantu seseorang mengelola stres dengan lebih baik.

Dilansir dari Real Simple, sebuah penelitian dari Binghamton University menemukan, kebiasaan sarapan sehat yang disertai olahraga dan tidur yang cukup adalah kunci untuk mengatasi stres.

Penelitian tersebut membahas konsep psychological flexibility, yaitu kemampuan seseorang untuk menyesuaikan pikiran, emosi, dan perilaku ketika menghadapi perubahan atau situasi sulit secara sehat dan seimbang.

Kaitan Sarapan dengan Kemampuan Mengelola Stres

Dalam penelitian tersebut, para peneliti melakukan survei terhadap 400 mahasiswa. Mereka diminta menjawab pertanyaan seputar pola makan, kebiasaan tidur, olahraga, serta faktor gaya hidup lainnya.

Hasilnya menunjukkan bahwa sejumlah kebiasaan sehat berkaitan dengan fleksibilitas psikologis dan ketahanan seseorang dalam menghadapi tekanan. Kebiasaan tersebut meliputi sarapan sehat setidaknya lima kali seminggu, tidur minimal enam jam setiap malam, berolahraga selama 20 menit atau lebih setiap hari, serta mengonsumsi minyak ikan setiap hari.