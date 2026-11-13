Terlalu Sering Diberi Antibiotik, Pneumonia pada Anak Bisa Lebih Sulit Diobati

JAKARTA - Penggunaan antibiotik secara berulang dan tidak tepat pada anak-anak bisa meningkatkan risiko resistensi antibiotik. Kondisi ini membuat bakteri menjadi lebih sulit dibasmi sehingga infeksi, termasuk pneumonia, berpotensi lebih sulit diobati.

Kebiasaan orang tua memberikan antibiotik sisa dari pengobatan sebelumnya ketika anak mengalami batuk, pilek, atau demam menjadi salah satu hal yang perlu diwaspadai.

“Antibiotik memang diperlukan untuk mengobati pneumonia akibat bakteri. Namun, obat tersebut tidak efektif untuk mengatasi infeksi virus,” ujar dr. Vivek Jain, Kepala Departemen Pediatri sekaligus Direktur Utama Pediatri di BLK-Max Super Speciality Hospital, seperti yang dikutip dari The Times of India, Jumat (13/11/2026). Artinya, tidak semua penyakit pernapasan pada anak membutuhkan antibiotik.

Mengapa Minum Antibiotik Berulang Berbahaya?

Melansir The Times of India, resistensi antibiotik terjadi ketika bakteri mengalami perubahan sehingga mampu bertahan dari obat yang seharusnya membunuhnya.

Penggunaan antibiotik secara berulang, terutama tanpa indikasi medis, bisa membuat bakteri yang kebal bertahan dan berkembang biak.

Sebuah tinjauan sistematis dan meta-analisis pada 2025 yang diterbitkan dalam jurnal BMC Pediatrics melibatkan 17 penelitian dengan total 7.847 anak. Hasilnya memperkirakan sekitar 19,8 persen anak dalam penelitian tersebut pernah menerima antibiotik tanpa resep atau pengawasan medis.

Selain meningkatkan risiko resistensi, penggunaan antibiotik yang tidak tepat juga dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik di dalam usus anak sehingga berpotensi memengaruhi kesehatan pencernaan.

Kesalahan Penggunaan Antibiotik yang Perlu Dihindari