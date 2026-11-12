Asap Pembakaran Sampah Bisa Picu Pneumonia? Ini Penjelasan Dokter

ASAP pembakaran sampah kerap dianggap sepele. Alhasil, asap ini sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari.

Padahal, paparan asap dari berbagai jenis pembakaran, termasuk kayu bakar, dapat berdampak buruk bagi kesehatan saluran pernapasan. Bahkan, asap pembakaran sampah ternyata bisa memicu pneumonia.

1. Bahaya Asap Pembakaran Sampah

Dokter spesialis anak di RS Pluit, dr. Suryadi Limardi, Sp.A., CBC, CBCFF, dalam acara Morning Zone yang tayang di Youtube Okezone menjelaskan bahwa segala jenis asap hasil pembakaran berpotensi memicu peradangan pada saluran napas.

Menurutnya, risiko gangguan pernapasan dapat meningkat apabila seseorang terus-menerus menghirup asap, terutama di lingkungan dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk.

"Jadi, segala jenis asap, bahkan termasuk asap dari kayu bakar, hasil pembakaran itu tetap bisa memicu peradangan pada saluran napas," jelas dr. Suryadi.

dr. Suryadi menambahkan, kondisi tersebut perlu diwaspadai, khususnya jika aktivitas pembakaran dilakukan di ruangan tertutup atau dapur yang tidak memiliki ventilasi memadai. Sirkulasi udara yang tidak berjalan dengan baik membuat asap lebih mudah menumpuk dan terhirup berulang kali.

Paparan asap secara terus-menerus dapat menjadi salah satu faktor risiko terjadinya gangguan kesehatan pernapasan, termasuk infeksi seperti pneumonia dan penyakit paru kronis.

“Terutama jika dapur itu tidak memiliki ventilasi yang baik, sirkuilasi udara tidak terjalin dengan baik sehingga asap terhirup terus. Itu bisa menjadi faktor risiko infeksi seperti Pneumonia dan juga penyakit paru kronis,” jelas dr. Suryadi.