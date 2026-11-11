Data Kemenkes 2026: Pneumonia Tempati Urutan 4 Penyakit Terbanyak di Indonesia, Capai 131 Ribu Kasus

JAKARTA – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) merilis data distribusi penyakit dengan jumlah kasus tertinggi di Indonesia pada 2026. Berdasarkan data tersebut, pneumonia menempati posisi keempat dengan jumlah mencapai 131.512 kasus.

Penyakit infeksi saluran pernapasan masih mendominasi daftar penyakit dengan laporan kasus tertinggi. Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) berada di posisi pertama dengan 2.563.924 kasus, disusul diare akut sebanyak 611.520 kasus.

Sementara itu, penyakit serupa influenza atau Influenza-Like Illness (ILI) menempati posisi ketiga dengan 237.033 kasus. Adapun pneumonia berada di urutan keempat, diikuti suspek demam tifoid sebanyak 124.776 kasus.

1. Peningkatan Laporan Kasus pada Awal 2026

Kemenkes menjelaskan bahwa peningkatan jumlah laporan penyakit pada awal 2026 terjadi seiring dengan meningkatnya kapasitas unit pelapor dalam melakukan pelaporan penyakit. Dengan demikian, kenaikan angka yang tercatat tidak selalu menunjukkan peningkatan kejadian penyakit secara langsung.

Peningkatan kemampuan dan cakupan pelaporan juga dapat memengaruhi jumlah kasus yang terdeteksi dalam sistem surveilans. Hal ini penting diperhatikan ketika membaca dan membandingkan data penyakit dari periode yang berbeda.

“Peningkatan pada awal 2026 terjadi karena adanya peningkatan kapasitas unit pelapor dalam melaporkan penyakit,” tulis Kemenkes di laman resminya.

2. Musim Penghujan Turut Memengaruhi Risiko Pneumonia

Selain peningkatan kapasitas pelaporan, pola musim juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam memahami tren pneumonia di Indonesia. Pada akhir 2024 hingga awal 2025, terjadi peningkatan laporan pneumonia yang bertepatan dengan periode musim penghujan.

Secara nasional, peningkatan terlihat mulai minggu ke-29 hingga minggu ke-36 tahun 2025. Setelah periode tersebut, jumlah laporan kasus mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun hingga minggu ke-52, kemudian kembali meningkat pada minggu ke-53.

Pola tersebut menunjukkan adanya perubahan jumlah laporan pneumonia dari waktu ke waktu yang bertepatan dengan perubahan musim. Musim penghujan dapat memengaruhi kondisi lingkungan, kelembapan, aktivitas masyarakat, serta pola penularan sejumlah infeksi saluran pernapasan. Meski demikian, hubungan antara musim hujan dan peningkatan pneumonia perlu dianalisis lebih lanjut dengan mempertimbangkan faktor lain, seperti usia, kondisi kesehatan, paparan polusi, dan cakupan imunisasi.

“Akhir tahun 2024 sampai dengan awal tahun 2025 mengalami kenaikan karena faktor musim penghujan. Secara nasional mengalami peningkatan dari M-29 sampai dengan M-36 tahun 2025. Kemudian berfluktuatif menurun sampai dengan M52 dan naik pada M53,” tulis Kemenkes.

“Dapat disimpulkan bahwa salah faktor risiko penyakit pneumoni dapat dipengaruhi oleh pola musim penghujan,” lanjutnya.