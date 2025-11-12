Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Pneumonia Penyakit Mematikan, Dokter Ingatkan Pentingnya Vaksin

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 12 November 2025 |18:45 WIB
Pneumonia Penyakit Mematikan, Dokter Ingatkan Pentingnya Vaksin
Pneumonia Penyakit Mematikan, Dokter Ingatkan Pentingnya Vaksin (Foto: Freepik)
JAKARTA Pneumonia menjadi salah satu penyebab utama kematian balita di dunia, termasuk di Indonesia. Pneumonia adalah infeksi saluran pernapasan bawah yang umum terjadi.
Untuk itu, MSD Indonesia mengajak para orang tua untuk berperan aktif dalam melindungi anak dari ancaman pneumonia.
Melalui edukasi berkelanjutan dan langkah pencegahan yang tepat, termasuk vaksinasi, diharapkan semakin banyak anak Indonesia tumbuh sehat dan terlindungi dari penyakit ini.

Data menunjukkan bahwa setiap tahunnya, lebih dari 725.000 anak di bawah usia lima tahun meninggal di seluruh dunia karena penyakit ini, termasuk sekitar 190.000 bayi baru lahir yang masih sangat rentan terhadap infeksi.
Di Indonesia, berdasarkan data BPJS Kesehatan, pneumonia menimbulkan total biaya pengobatan yang mencapai sekitar Rp8,7 triliun pada tahun 2023.
Angka ini mencerminkan besarnya beban kesehatan dan ekonomi nasional, sehingga penanganan pneumonia perlu segera dilakukan bersama.

“Dengan kesadaran yang kuat dan kolaborasi bersama, kami percaya kita dapat mewujudkan generasi bebas pneumonia dan menurunkan angka kematian anak akibat penyakit ini,” ujar Managing Director MSD Indonesia, George Stylianou.

Harapan untuk menekan angka kematian akibat pneumonia masih sangat terbuka. Menurut Global Burden of Disease (GBD), kematian akibat pneumonia pada anak dapat mendekati nol pada tahun 2030 melalui upaya pencegahan dan pengendalian yang terintegrasi, termasuk memastikan cakupan vaksin Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV) di atas 90% untuk mencegah infeksi bakteri penyebab utama pneumonia.

Dokter Anak Konsultan Respirologi FKUI RSCM, dr. Wahyuni Indawati, Sp.A, Subsp. Respi., mengatakan vaksinasi merupakan hak dasar setiap anak sekaligus langkah penting untuk menjaga kesehatan masyarakat.
“Melengkapi imunisasi merupakan bentuk perlindungan penting terhadap bahaya pneumonia. Upaya penanggulangan pneumonia harus dilakukan secara holistik mencakup perlindungan, pencegahan, hingga pengobatan yang tepat. Pemberian vaksin PCV menjadi bentuk perlindungan yang efektif untuk bayi dan anak-anak terhadap penyakit pneumonia,” ujar dr. Wahyuni.

Vaksinasi PVC

