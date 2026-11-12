Profil Anindya Salsa, Perempuan yang Pernah Dekat dengan Desta Mendadak Klarifikasi

JAKARTA - Profil Anindya Salsa atau Anindya Salsabila Kurnianaga tengah menjadi sorotan publik usai dirinya diisukan pernah memiliki kedekatan dengan presenter sekaligus komedian Deddy Mahendra Desta.

Namanya mendadak mencuat, sehingga ia harus buka suara lewat unggahan di Instagram pribadinya, @anindyasalsa, Rabu (11/11/2026). Anindya mengatakan bahwa hubungannya dengan Desta telah berakhir sejak 2024. Ia juga menegaskan bahwa kedekatannya tersebut terjalin setelah Desta resmi bercerai dengan mantan istrinya, Natasha Rizky pada 2023.

“Saya rasa perlu untuk meluruskan hal ini agar tidak ada kesalahpahaman lebih jauh. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik dan dipahami sebagaimana mestinya. Terima kasih atas pengertiannya,” tulisnya di caption unggahannya, dikutip Kamis (12/11/2026).

Lalu, siapa Anindya Salsa dan bagaimana perjalanan kariernya? Yuk, simak profilnya berikut ini.

Profil Anindya Salsa, Mantan Pacar Desta yang Tiba-Tiba Terungkap

Anindya Salsa berikan klarifikasi. (Foto: dok Instagram/@anindyasalsa)

Anindya bukan pendatang baru di dunia hiburan Tanah Air. Ia telah memulai kariernya sebagai presenter atau host televisi sejak 2018, saat itu ia masih berstatus sebagai mahasiswa dan sudah tampil di berbagai program populer.

Selain tampil di layar kaca, ia juga dikenal sebagai seorang figur publik dan selebgram dengan ratusan ribu pengikut di akun Instagram pribadinya, Anindya juga dikenal sebagai lulusan dari salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia, jurusan Ilmu Komunikasi, sejalan dengan profesinya sebagai presenter.

Dalam sesi wawancara pada Februari 2024, Anindya pernah menceritakan awal mula dirinya mendapatkan kesempatan menjadi presenter di sebuah program acara di televisi swasta.