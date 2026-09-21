Profil Moreno Soeprapto yang Klarifikasi Buntut Video Call Melet saat Rapat DPR

JAKARTA - Moreno Soeprapto akhir-akhir ini jadi sorotan soal video call sambil menjulurkan lidah di tengah rapat DPR. Setelah menuai respons publik dan dianggap tak pantas, Moreno klarifikasi meminta maaf bersama sang istri atas sikapnya tersebut melalui video di akun Instagramnya.

Moreno Soeprapto sebelumnya lebih dikenal sebagai pembalap. Sejak 2014, ia resmi menjabat sebagai anggota DPR RI daerah pemilihan Jawa Timur V.

Profil Moreno Soeprapto

Moreno Soeprapto lahir pada 14 November 1982 berdarah Jawa dan Minang. Ia merupakan adik dari pembalap Ananda Mikola serta anak dari pembalap legenda Tinton Soeprapto dan Dewi Anggraini.

Kini ia telah menikah dengan Noorani Sukardi pada 18 Agustus 2017 dan dikaruniai seorang putri. Moreno juga merupakan garis keturunan dari Bupati Malang Raden Tumenggung Ario Notodiningrat III (1884-1898).

Karier Politik Moreno Soeprapto

Karier politiknya berawal pada 2014 saat dirinya mencalonkan sebagai anggota DPR dari Partai Gerindra daerah pemilihan Jawa Timur V. Dalam pemilihan tersebut, ia lolos dan resmi menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019.