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Anak Sulung Tak Harus Selalu Mengalah, Ini yang Perlu Dipahami Orang Tua

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |11:05 WIB
Anak Sulung Tak Harus Selalu Mengalah, Ini yang Perlu Dipahami Orang Tua
Ilustrasi anak sulung perlu dapat perhatian yang sama dengan adiknya. (Foto: dok prostooleh/Magnific)
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JAKARTA - Menjadi anak sulung sering kali membuat seorang anak memiliki tanggung jawab lebih besar dibandingkan adik-adiknya. Tanpa disadari, orang tua terkadang menuntut anak pertama untuk bersikap lebih dewasa, sabar, dan mengalah hanya karena usianya lebih tua.

Padahal, anak sulung juga masih dalam tahap tumbuh kembang. Mereka tetap membutuhkan perhatian, kesempatan bermain, kebebasan melakukan kesalahan, dan ruang untuk mengekspresikan perasaan.

Sebagai orang tua, penting untuk mengenali bahwa anak sulung membutuhkan kasih sayang yang sama seperti adiknya. 

1. Anak Sulung Sering Dipaksa Cepat Dewasa

Kehadiran adik baru biasanya mengubah dinamika keluarga. Anak yang sebelumnya menjadi satu-satunya pusat perhatian tiba-tiba harus berbagi kasih sayang orang tua.

Melansir The Times of India, dalam kondisi ini, orang tua mungkin mulai meminta anak sulung untuk lebih sabar, membantu mengurus adik, atau mengalah ketika terjadi perselisihan.

Sebuah tinjauan sistematis terhadap 95 penelitian tentang Parentification yang diterbitkan pada 2023 menemukan bahwa pemberian tanggung jawab yang tidak sesuai dengan usia anak dapat memengaruhi kesejahteraan emosional mereka.

2. Selalu Diminta Mengalah dan Menjadi Contoh

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