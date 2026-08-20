Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Dari Trauma Jadi Ingin Punya 10 Anak, Pengakuan Meyden Usai Melahirkan 

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 20 Agustus 2026 |11:04 WIB
Dari Trauma Jadi Ingin Punya 10 Anak, Pengakuan Meyden Usai Melahirkan 
Meyden mengungkapkan dirinya sempat merasa trauma pasca melahirkan anak pertamanya. (Foto: dok TikTok/Meyden)
A
A
A

JAKARTA - Selebritis Instagram (Selebgram) sekaligus konten kreator, Meyden mengungkapkan dirinya sempat merasa trauma pasca melahirkan anak pertamanya dari sang suami Hengky Gunawan pada 14 Agustus 2026 kemarin. Namun rasa tersebut hilang saat melihat sosok sang anak yang lucu.

Hal itu diungkapkan Meyden dalam unggahan video terbaru di akun TikTok pribadinya. Dalam video tersebut, nampak awalnya Meyden yang meminta suami untuk mengasuh sang anak yang diberi nama Madelyn karena dirinya akan makeup sebelum pulang dari rumah sakit.

Di sela-sela dirinya menerapkan makeup di kulit wajah, ia mengungkapkan bahwa rasa trauma sempat dirasakan pasca melahirkan. Bahkan ia sempat berpikir untuk hanya memiliki satu anak saja. 

“Jadi, guys, ternyata melahirkan itu membuat gua sangat-sangat trauma dan pengen punya anak satu aja deh kayaknya,” ungkap Meyden, dikutip Kamis (20/8/2026).

Menurutnya, saat proses kehamilan semuanya terasa cukup mudah. Namun saat masa melahirkan tiba ia merasakan beberapa hal yang cukup berat. Apalagi, dirinya hanya ditemani sang suami dan beberapa teman saat melahirkan. 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Anak Pertama Melahirkan Meyden
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/629/3236381//meyden-BEqt_large.jpg
Meyden dan Hengky Resmi Jadi Orangtua, Umumkan Nama Anak Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/04/629/3234087//shenina_cinnamon-1lQa_large.jpg
Angga Yunanda Ungkap Perjuangan Shenina Cinnamon saat Melahirkan: Kontraksi 13 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/01/629/3233611//melahirkan-3817_large.jpg
Apakah Perempuan yang Pernah Caesar Tak Boleh Lahiran Normal?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/01/629/3233552//shenina-riYd_large.jpg
Shenina Cinnamon Ungkap Rasa Syukur Bisa Lahiran Secara Alami Tanpa Intervensi Medis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/629/3231212//meyden-K67o_large.jpg
Potret Foto Maternity Meyden BTR Bikin Pangling Netizen, Disebut Mirip Jennie BLACKPINK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/18/629/3230852//chelsea_islan-OXi5_large.jpg
Selamat! Chelsea Islan Melahirkan Anak Pertama, Nama Buah Hati Jadi Sorotan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement