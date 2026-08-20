Dari Trauma Jadi Ingin Punya 10 Anak, Pengakuan Meyden Usai Melahirkan

JAKARTA - Selebritis Instagram (Selebgram) sekaligus konten kreator, Meyden mengungkapkan dirinya sempat merasa trauma pasca melahirkan anak pertamanya dari sang suami Hengky Gunawan pada 14 Agustus 2026 kemarin. Namun rasa tersebut hilang saat melihat sosok sang anak yang lucu.

Hal itu diungkapkan Meyden dalam unggahan video terbaru di akun TikTok pribadinya. Dalam video tersebut, nampak awalnya Meyden yang meminta suami untuk mengasuh sang anak yang diberi nama Madelyn karena dirinya akan makeup sebelum pulang dari rumah sakit.

Di sela-sela dirinya menerapkan makeup di kulit wajah, ia mengungkapkan bahwa rasa trauma sempat dirasakan pasca melahirkan. Bahkan ia sempat berpikir untuk hanya memiliki satu anak saja.

“Jadi, guys, ternyata melahirkan itu membuat gua sangat-sangat trauma dan pengen punya anak satu aja deh kayaknya,” ungkap Meyden, dikutip Kamis (20/8/2026).

Menurutnya, saat proses kehamilan semuanya terasa cukup mudah. Namun saat masa melahirkan tiba ia merasakan beberapa hal yang cukup berat. Apalagi, dirinya hanya ditemani sang suami dan beberapa teman saat melahirkan.