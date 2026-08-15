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Meyden dan Hengky Resmi Jadi Orangtua, Umumkan Nama Anak Pertama

Niko Prayoga , Jurnalis-Sabtu, 15 Agustus 2026 |17:01 WIB
Meyden dan Hengky Resmi Jadi Orangtua, Umumkan Nama Anak Pertama
Meyden dan Hengky Resmi Jadi Orangtua, Umumkan Nama Anak Pertama (Foto: Instagram)
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JAKARTA – Kebahagiaan tengah dirasakan pasangan selebgram dan konten kreator Meyden dan Hengky Gunawan setelah menyambut kelahiran anak pertama mereka. Kabar tersebut dibagikan keduanya melalui unggahan bersama di akun Instagram masing-masing pada Sabtu (15/8/2026).

Dalam unggahan tersebut, Meyden dan Hengky membagikan sejumlah momen menjelang hingga setelah persalinan. Beberapa foto memperlihatkan bayi mereka yang baru lahir dalam gendongan Hengky sebagai ayah baru.

Selain itu, terlihat pula sejumlah potret Meyden saat berada di rumah sakit dan didampingi sang suami menjelang proses persalinan.

Menjalani Operasi Cesar

Melalui takarir unggahannya, Meyden mengungkapkan bahwa dirinya melahirkan pada Jumat, 14 Agustus 2026. Persalinan tersebut ditangani oleh dr. Gracia Merryane, Sp.OG, dokter spesialis obstetri dan ginekologi di Mandaya Royal Hospital Puri Tangerang. Bayi perempuan tersebut langsung mencuri perhatian karena terlihat memiliki rambut yang cukup tebal. Tampaknya bayi perempuan itu diberi nama Madelyn.

"Madelyn 14 Agustus 2026. Makasih dokterku yg syantik @graciarauw," tulis Mayden dalam captionnya.

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