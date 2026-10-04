Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Potret Zara Adhisty dan Tsaqib Gelar Aqiqah Benjiro, Doanya Bikin Haru

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 04 Oktober 2026 |11:05 WIB
Potret Zara Adhisty dan Tsaqib Gelar Aqiqah Benjiro, Doanya Bikin Haru
Potret Zara Adhisty dan Tsaqib saat aqiqah Benjiro. (Foto: dok Instagram/zaraadhsty)
A
A
A

JAKARTA - Zara Adhisty dan sang suami, Tsaqib, tengah menikmati momen bahagia sebagai orang tua. Pasangan ini baru saja menggelar acara aqiqah untuk anak pertama mereka, Benjiro Nayel Ali pada Sabtu (3/10/2026).

Benjiro lahir pada 19 September 2026. Tak lama setelah kelahirannya, Zara dan Tsaqib menggelar acara aqiqah sebagai bentuk syukur atas kehadiran buah hati mereka.

Momen bahagia itu dibagikan Zara melalui unggahan di Instagram. Dalam foto yang dibagikan, Zara dan Tsaqib terlihat berdiri berdampingan sambil menggendong Benjiro yang masih bayi.

Potong rambut Benjiro. (Foto: dok Instagram/zaraadhsty)
Potong rambut Benjiro. (Foto: dok Instagram/zaraadhsty)

Zara tampil mengenakan busana serba putih, sementara Tsaqib juga mengenakan kemeja putih yang dipadukan dengan celana berwarna krem.

Keduanya tampak tersenyum bahagia saat berpose bersama putra mereka. Benjiro terlihat berada dalam dekapan Zara dengan pakaian putih dan kaos kaki hitam.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Anak Pertama Aqiqah Zara Adhisty
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/629/3245293//zara_adhisty-UPOL_large.jpg
Seminggu Jadi Ibu, Zara Adhisty Mengaku Dapat Pelajaran Berharga dari si Buah Hati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/629/3245099//zara_adhisty-pWj5_large.jpg
Curhat Haru Zara Adhisty Seminggu Jadi Ibu: Lelah yang Ikhlas dan Rela
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/27/33/3244503//adhisty_zara_dan_tsaqib_sambut_kelahiran_anak_pertama-l64j_large.JPG
Janji Adhisty Zara kepada Sang Buah Hati: Kami Akan Selalu Menjagamu dengan Kasih Sayang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/26/33/3244391//zara_adhisty_umumkan_kabar_kelahiran_putra_pertamanya-v431_large.jpg
Selamat! Zara Adhisty Umumkan Kelahiran Anak Pertama, Welcome Baby Benjiro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/12/629/3241697//zara-EjBa_large.jpg
Potret Adhisty Zara Tampil Anggun dengan Gaun Mermaid saat Foto Maternity
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/08/629/3240803//brisia_jodie-aMpE_large.jpg
Potret Gemas Brisia Jodie Umumkan Kehamilan Anak Pertama, Pamer Baby Bump Bareng Jonathan Alden
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement