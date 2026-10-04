Potret Zara Adhisty dan Tsaqib Gelar Aqiqah Benjiro, Doanya Bikin Haru

JAKARTA - Zara Adhisty dan sang suami, Tsaqib, tengah menikmati momen bahagia sebagai orang tua. Pasangan ini baru saja menggelar acara aqiqah untuk anak pertama mereka, Benjiro Nayel Ali pada Sabtu (3/10/2026).

Benjiro lahir pada 19 September 2026. Tak lama setelah kelahirannya, Zara dan Tsaqib menggelar acara aqiqah sebagai bentuk syukur atas kehadiran buah hati mereka.

Momen bahagia itu dibagikan Zara melalui unggahan di Instagram. Dalam foto yang dibagikan, Zara dan Tsaqib terlihat berdiri berdampingan sambil menggendong Benjiro yang masih bayi.

Potong rambut Benjiro. (Foto: dok Instagram/zaraadhsty)

Zara tampil mengenakan busana serba putih, sementara Tsaqib juga mengenakan kemeja putih yang dipadukan dengan celana berwarna krem.

Keduanya tampak tersenyum bahagia saat berpose bersama putra mereka. Benjiro terlihat berada dalam dekapan Zara dengan pakaian putih dan kaos kaki hitam.