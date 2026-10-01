Seminggu Jadi Ibu, Zara Adhisty Mengaku Dapat Pelajaran Berharga dari si Buah Hati

JAKARTA — Kebahagiaan tengah menyelimuti aktris muda Adhisty Zara. Memasuki fase baru dalam hidupnya sebagai seorang ibu, mantan personel JKT48 ini baru saja melewati proses kelahiran anak pertamanya yang berjenis kelamin laki-laki.

Melalui akun Instagram pribadinya, @zaraadhsty, Zara membagikan momen hangat bersama sang buah hati. Dalam unggahan tersebut, ia memperlihatkan potret mungil sang anak tanpa menampilkan wajah secara utuh, melainkan fokus pada detail bagian bibir serta tangan mungil yang menyangga dagunya.

Pemeran utama berbagai film populer ini mengungkapkan perasaan emosionalnya saat resmi menyandang status sebagai ibu. Bagi Zara, kehadiran sang buah hati membawa makna baru dalam merasakan lelah dan perjuangan hidup. Bahkan, ia masih tidak menyangka bisa berada di titik tersebut.

“MasyaAllah..kadang masih nggak nyangka aku bisa sampai di titik ini,” tulis Zara dalam takarir unggahan instagramnya, dikutip Kamis (1/10/2026).

Ia meluapkan betapa kehadiran sang anak mengubah sudut pandangnya tentang arti keikhlasan dan pengorbanan. Salah satunya ia rela bertaruh nyawa saat melahirkan sang buah hati.

“Di titik lelah, tapi untuk pertama kalinya aku ngerasa... lelah yang ikhlas dan rela. rela bertaruh dengan seberapa lelah pun aku nanti, karena sekarang ada kamu,” ungkapnya.

Anak Zara Adhisty. (Foto: dok Instagram/zaraadhsty)

Meski baru menjalani peran sebagai ibu dalam hitungan hari, Zara mengaku telah memetik banyak pelajaran berharga dari putra kecilnya tersebut.