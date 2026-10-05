Rachquel Nesia Umumkan Hamil Anak Pertama, Spill Foto Romantis bareng Suami

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari Rachquel Nesia. Aktris sekaligus model itu mengumumkan tengah mengandung anak pertamanya bersama sang suami, Royano Kevin.

Kabar kehamilan tersebut dibagikan Rachquel melalui unggahan Instagram pada Minggu (4/10/2026). Dalam unggahannya, Rachquel membagikan sejumlah foto bersama Instaroyano.

Salah satu foto memperlihatkan keduanya tampil dalam balutan busana hitam dan putih dengan konsep hitam putih yang elegan. Rachquel tampak berdiri di belakang sang suami yang duduk bersila di lantai.

Keduanya membuat pose yang menggambarkan bentuk perut ibu hamil, memberikan petunjuk manis mengenai kabar kehamilan mereka. Di foto lainnya, Rachquel dan Royano juga terlihat menikmati momen bersama dengan pose yang lebih romantis.

Rachquel kemudian menuliskan ungkapan bahagia dalam keterangan unggahannya. “Masya Allah for this beautiful journey and the little life growing inside me,” tulis Rachquel.