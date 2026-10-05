Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Rachquel Nesia Umumkan Hamil Anak Pertama, Spill Foto Romantis bareng Suami

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 05 Oktober 2026 |16:31 WIB
Rachquel Nesia Umumkan Hamil Anak Pertama, <i>Spill</i> Foto Romantis bareng Suami
Kehamilan anak pertama Rachquel Nesia. (Foto: dok Instagram/rachquelnes)
A
A
A

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari Rachquel Nesia. Aktris sekaligus model itu mengumumkan tengah mengandung anak pertamanya bersama sang suami, Royano Kevin.

Kabar kehamilan tersebut dibagikan Rachquel melalui unggahan Instagram pada Minggu (4/10/2026). Dalam unggahannya, Rachquel membagikan sejumlah foto bersama Instaroyano. 

Salah satu foto memperlihatkan keduanya tampil dalam balutan busana hitam dan putih dengan konsep hitam putih yang elegan. Rachquel tampak berdiri di belakang sang suami yang duduk bersila di lantai. 

Keduanya membuat pose yang menggambarkan bentuk perut ibu hamil, memberikan petunjuk manis mengenai kabar kehamilan mereka. Di foto lainnya, Rachquel dan Royano juga terlihat menikmati momen bersama dengan pose yang lebih romantis.

Rachquel kemudian menuliskan ungkapan bahagia dalam keterangan unggahannya. “Masya Allah for this beautiful journey and the little life growing inside me,” tulis Rachquel.

Rachquel Nesia
Rachquel Nesia. (Foto: dok Instagram/rachquelnes)

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/04/629/3245857//potret_zara_adhisty_dan_tsaqib-2u3N_large.jpg
Potret Zara Adhisty dan Tsaqib Gelar Aqiqah Benjiro, Doanya Bikin Haru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/629/3245315//agnes_yuliavitriani-W3Dc_large.jpg
Kisah Luar Biasa Agnes Yuliavitriani, Tuntaskan Berlin Marathon 2026 dalam Kondisi Hamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/629/3242385//jessica_mila-8kIu_large.jpg
Jessica Mila Hamil, Yakup Hasibuan Minta Dokter Rahasiakan Jenis Kelamin Anak Kedua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/08/629/3240803//brisia_jodie-aMpE_large.jpg
Potret Gemas Brisia Jodie Umumkan Kehamilan Anak Pertama, Pamer Baby Bump Bareng Jonathan Alden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/612/3240170//syahrini-qAHQ_large.jpg
Profil dan Potret Syahrini, Ternyata Sempat Hamil Anak Kembar hingga Dua Kali Keguguran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/298/3239545//ibu_hamil-YqrK_large.jpg
Ibu Hamil Boleh Makan Seafood? Ini Catatan dari Dokter
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement