Jalani Program Hamil, Apakah Pasangan Harus Batasi Aktivitas dan Makanan? Ini Penjelasan Dokter

PROGRAM hamil atau promil sering kali membuat pasangan lebih memperhatikan berbagai kebiasaan sehari-hari. Mulai dari aktivitas fisik hingga pola makan, banyak calon orang tua bertanya-tanya apakah ada hal yang harus dibatasi agar peluang kehamilan dan tumbuh kembang janin tetap optimal.

Namun, pembatasan aktivitas sebenarnya tidak selalu diperlukan. Hal tersebut bergantung pada kondisi kesehatan dan perkembangan kehamilan masing-masing individu.

1. Aktivitas Sehari-hari Tak Berdampak Besar

Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi dari RSU Bunda Jakarta, dr. Gorga Udjung, SpOG, dalam acara Morning Zone yang tayang di Youtube Okezone menjelaskan bahwa aktivitas sehari-hari umumnya tidak memberikan dampak besar terhadap kehamilan. Kecuali, ada kondisi medis tertentu yang membutuhkan perhatian khusus.

"Kalau aktivitas sih sebenarnya tidak terlalu berpengaruh, kecuali ada kondisi tertentu pada kehamilannya," jelas dr. Gorga.

dr. Gorda mencontohkan beberapa kondisi yang mungkin membuat ibu hamil perlu membatasi aktivitas. Di antaranya, sering mengalami kontraksi atau flek, terutama pada awal kehamilan.

Selain itu, kondisi kehamilan dengan letak plasenta di bawah atau plasenta previa juga perlu mendapatkan perhatian khusus. Pembatasan aktivitas dalam situasi tersebut perlu disesuaikan dengan hasil pemeriksaan dan rekomendasi dokter.

Karena itu, ibu hamil sebaiknya tidak menerapkan pembatasan aktivitas secara berlebihan tanpa mengetahui kondisi kehamilannya terlebih dahulu.

2. Perhatikan Pola Makan Selama Program Hamil

Selain aktivitas fisik, pola makan juga menjadi hal penting yang perlu diperhatikan selama program hamil hingga masa kehamilan. Menurut dr. Gorga, calon ibu maupun ibu hamil sebaiknya mengutamakan konsumsi makanan sehat dan bergizi.

Makanan yang dikonsumsi juga perlu dipastikan matang. Hal ini berguna untuk membantu mengurangi risiko infeksi akibat makanan yang terkontaminasi.

dr. Gorga juga menyarankan untuk mengurangi konsumsi makanan cepat saji atau fast food serta junk food. Sebaliknya, makanan tinggi protein dapat menjadi pilihan untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi selama kehamilan. Protein memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin.

Dengan memperhatikan kualitas makanan, kebutuhan nutrisi ibu dan janin diharapkan dapat terpenuhi dengan lebih baik.

“Kalau makanan pastinya makanan sehat. Makanan harus matang, kurangin junk food dan fast food. Makan makanan tinggi protein itu akan lebih baik untuk tumbuh kembang kehamilan,” jelas dr. Gorga.