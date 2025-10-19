Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Pentingnya Pendampingan untuk Ibu Hamil hingga Melahirkan

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 19 Oktober 2025 |09:50 WIB
Pentingnya Pendampingan untuk Ibu Hamil hingga Melahirkan
Pentingnya Pendampingan untuk Ibu Hamil hingga Melahirkan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pentingnya pendampingan bagi ibu hamil hingga melahirkan harus diedukasi, khususnya bagi pasangan muda. Perjuangan seorang ibu sejak awal kehamilan tak boleh diabaikan.

Komunitas ibu, Supermom Indonesia, melakukan edukasi dan mendampingi perjalanan ibu sejak masa kehamilan serta memberikan dukungan emosional bagi para calon ibu.

Country Director Supermom Indonesia, Hellen Katherina, menyampaikan bahwa setiap ibu hamil berhak mendapatkan dukungan yang nyata dan relevan di tahap kehidupannya yang paling penting.

“Misi kami untuk meningkatkan kesejahteraan fisik dan emosional ibu di masa kehamilan dan persiapan menyambut buah hati,” paparnya, Minggu (19/10/2025).

Pada kesempatan tersebut, dibagikan juga perjuangan seorang ibu menantikan tangisan pertama bayi. Kita semua tahu, momen tangisan pertama bayi selalu menjadi simbol bahagia dimulainya kehidupan baru. Namun sering kali, kisah luar biasa sebelum momen tersebut justru terlupakan perjalanan kehamilan itu sendiri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/629/3191799/hamil-cs2W_large.jpg
Ibu Hamil Punya Risiko Depresi dan Kurang Nutrisi, Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/629/3160857/bumil-8Lpj_large.jpg
Asupan Nutrisi Ibu Hamil Jadi Penentu Kualitas Tumbuh Kembang Janin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/29/298/2977190/dokter-spesialis-jelaskan-apa-yang-terjadi-jika-ngidam-ibu-hamil-tak-dituruti-ok7xSsyy8R.jpg
Dokter Spesialis Jelaskan Apa yang Terjadi Jika Ngidam Ibu Hamil Tak Dituruti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/25/611/2618286/dokter-boyke-ungkap-kriteria-skincare-yang-aman-untuk-ibu-hamil-iYNgsTdRHR.jpg
Dokter Boyke Ungkap Kriteria Skincare yang Aman untuk Ibu Hamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/09/12/481/2470127/4-cara-terbaik-supaya-istri-miliki-peluang-hamil-lebih-besar-dlHqKscDtx.jpg
4 Cara Terbaik Supaya Istri Miliki Peluang Hamil Lebih Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/08/16/298/2456319/hindari-5-makanan-ini-jika-sedang-menjalani-program-hamil-MKrWVLd47k.jpg
Hindari 5 Makanan Ini jika Sedang Menjalani Program Hamil
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement