Pentingnya Pendampingan untuk Ibu Hamil hingga Melahirkan

JAKARTA – Pentingnya pendampingan bagi ibu hamil hingga melahirkan harus diedukasi, khususnya bagi pasangan muda. Perjuangan seorang ibu sejak awal kehamilan tak boleh diabaikan.

Komunitas ibu, Supermom Indonesia, melakukan edukasi dan mendampingi perjalanan ibu sejak masa kehamilan serta memberikan dukungan emosional bagi para calon ibu.

Country Director Supermom Indonesia, Hellen Katherina, menyampaikan bahwa setiap ibu hamil berhak mendapatkan dukungan yang nyata dan relevan di tahap kehidupannya yang paling penting.

“Misi kami untuk meningkatkan kesejahteraan fisik dan emosional ibu di masa kehamilan dan persiapan menyambut buah hati,” paparnya, Minggu (19/10/2025).

Pada kesempatan tersebut, dibagikan juga perjuangan seorang ibu menantikan tangisan pertama bayi. Kita semua tahu, momen tangisan pertama bayi selalu menjadi simbol bahagia dimulainya kehidupan baru. Namun sering kali, kisah luar biasa sebelum momen tersebut justru terlupakan perjalanan kehamilan itu sendiri.