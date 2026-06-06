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Berapa Biaya Egg Freezing atau Pembekuan Sel Telur di Indonesia?

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 06 Juni 2026 |16:05 WIB
Berapa Biaya Egg Freezing atau Pembekuan Sel Telur di Indonesia?
Berikut biaya untuk egg freezing atau pembekuan sel telur di Indonesia. (Foto: Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga)
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BERAPA biaya egg freezing atau pembekuan sel telur di Indonesia? Hal ini menarik diulas karena tren egg freezing tengah meningkat.

Bahkan, sejumlah artis ikut melakukan egg freezing atau pembekuan sel telur ini. Salah satunya ada Luna Maya.

Kisaran Harga Melakukan Egg Freezing, Bisa Ratusan Juta

1. Kisaran Biaya Egg Freezing di Indonesia

Egg freezing dikenal sebagai salah satu metode perencanaan kehamilan bagi perempuan yang ingin menunda memiliki anak. Prosedur ini memungkinkan sel telur diambil, dibekukan, dan disimpan untuk digunakan di masa depan.

Dengan kecanggihan egg freezing, banyak orang mempertanyakan berapa biaya yang harus disiapkan untuk menjalani egg freezing di Indonesia? Pastinya, biaya takkan murah.

Dilansir dari laman resmi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Sabtu (6/6/2026), biaya program egg freezing di Indonesia umumnya berkisar antara Rp40 juta hingga Rp60 juta. Biaya itu untuk satu siklus tindakan.

Dalam beberapa kondisi, biaya ini bisa lebih tinggi. Namun, besaran biaya bergantung pada kebutuhan medis pasien.

Biaya tersebut biasanya mencakup rangkaian proses. Mulai dari pemeriksaan awal, stimulasi ovarium, pengambilan sel telur, hingga proses pembekuan di laboratorium.

Dokter Spesialis Kandungan FK Universitas Airlangga, dr. Arif Tunjungseto, Sp.OG, Subsp.FER, menjelaskan bahwa bagian terbesar dari biaya egg freezing berasal dari obat-obatan stimulasi ovarium. Obat ini digunakan untuk merangsang ovarium agar menghasilkan beberapa sel telur dalam satu siklus.

“Komponen terbesar dari program hamil bukan USG atau pemeriksaan laboratorium, tapi obat-obatan stimulasi sel telur,” ujar dr. Arif dilansir dari laman resmi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga.

 

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