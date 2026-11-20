Hamil Usia 35 Tahun ke Atas, Apakah Pasti Harus Melahirkan Secara Caesar?

KEHAMILAN di usia 35 tahun ke atas sering kali menimbulkan kekhawatiran, terutama terkait metode persalinan. Banyak calon ibu menganggap bahwa kehamilan di usia tersebut pasti harus berakhir dengan operasi caesar.

Padahal, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Menurut dr. Gorga Udjung, Sp.OG, di acara Morning Zone yang tayang di Youtube Okezone, usia ibu bukanlah indikasi langsung yang mengharuskan persalinan dilakukan melalui operasi caesar.

Ibu hamil di atas usia 35 tahun tetap memiliki kesempatan untuk melahirkan secara normal, selama kondisi ibu dan bayi memungkinkan. Ada faktor yang menentukan apakah ibu hamil usia 35 tahun ke atas bisa melahirkan secara normal.

1. Faktor yang Bisa Buat Ibu Lahiran Caesar

Menurut dr. Gorga, ada sejumlah faktor yang bisa membuat seorang ibu lahiran secara Caesar. Namun, usia bukan indikasi wajib.

Usia 35 tahun ke atas tidak secara otomatis mengharuskan ibu menjalani operasi caesar. Keputusan metode persalinan tetap didasarkan pada indikasi medis dan kondisi kehamilan.

Faktor yang bisa buat ibu lahiran Caesar pertama karena faktor posisi bayi. Posisi bayi menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan metode persalinan. Jika bayi berada dalam posisi sungsang atau melintang, dokter akan mengevaluasi kemungkinan persalinan normal dan mempertimbangkan tindakan caesar demi keselamatan ibu dan bayi.

Kedua adalah letak plasenta tidak menutupi jalan lahir. Kondisi plasenta juga perlu diperhatikan. Jika plasenta berada di bagian bawah hingga menutupi jalan lahir atau mengalami plasenta previa, persalinan normal umumnya tidak dapat dilakukan.

Ketiga, ukuran bayi. Ini juga akan pertimbangan. Nantinya, dokter akan mengevaluasi ukuran dan perkiraan berat badan bayi. Jika bayi terlalu besar, hal tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan apakah persalinan normal memungkinkan.

Keempat, kondisi panggul ibu. Ini juga menjadi faktor yang diperhatikan. Dokter akan menilai apakah terdapat kemungkinan hambatan bagi bayi untuk melewati jalan lahir.

“Jadi caesar itu sebenarnya tergatung indikasi. Enggak ada indikasi usia sebenarnya,” ujar dr. Gorga.

“Jadi misalkan dia letaknya sungsang, ada kelainan posisi bayi, detak bayi. Ibu yang hamil di atas 35 kalau misalnya posisinya bagus, enggak sungsang, enggak melintang, letak plasenta enggak di bawah, memblokir jalan lain. Itu bisa tetap persalinan normal,” lanjutnya.