Program Hamil di Usia Matang, Pemeriksaan Apa Saja yang Perlu Dilakukan Suami dan Istri?

MERENCANAKAN kehamilan di usia yang sudah matang membutuhkan persiapan lebih, terutama dari sisi kesehatan reproduksi. Tidak hanya kondisi tubuh perempuan, kesehatan reproduksi laki-laki juga memiliki peran penting dalam menentukan peluang terjadinya kehamilan.

Oleh karena itu, pemeriksaan kesuburan sebaiknya dilakukan oleh kedua pasangan, bukan hanya perempuan. Pemeriksaan awal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi organ reproduksi istri, kualitas sperma suami, serta kemungkinan adanya gangguan yang dapat memengaruhi proses terjadinya kehamilan.

Menurut dr. Gorga Udjung, SpOG, dari RSIA Bunda Jakarta dalam acara Morning Zone yang tayang di Youtube Okezone mengatakan upaya untuk mendapatkan kehamilan membutuhkan keterlibatan suami dan istri. Keduanya perlu menjalani pemeriksaan agar dokter dapat mengetahui sumber permasalahan dan menentukan penanganan yang sesuai.

1. Pemeriksaan Organ Reproduksi Perempuan melalui USG

Salah satu pemeriksaan dasar yang dilakukan pada perempuan adalah ultrasonografi (USG). Pemeriksaan ini bertujuan untuk melihat kondisi organ reproduksi dan mengetahui apakah terdapat kelainan yang berpotensi mengganggu kesuburan.

Melalui USG, dokter dapat mengevaluasi kondisi rahim dan ovarium, termasuk mendeteksi kemungkinan adanya miom atau kista. Selain itu, dokter juga akan menggali informasi mengenai siklus menstruasi.

Gangguan haid, seperti menstruasi yang tidak teratur, dapat menjadi salah satu petunjuk adanya masalah pada proses ovulasi atau fungsi hormonal. Pemeriksaan ini penting karena kondisi organ reproduksi yang sehat menjadi salah satu faktor pendukung terjadinya kehamilan.

“Biasanya yang pasti untuk mencapai kehamilan ini butuh effort dari istri dan suami. Jadi enggak hanya istri saja yang dicek, suami juga dicek,” ujar dr. Gorga.

“Jadi yang rutin dilakukan itu pada wanita adalah USG. Kita akan menilai ada enggak kelainan-kelainan pada organ reproduksi wanita. Ada enggak gangguan haid? Apaka ada miom atau kista? Dan kita lihat juga, ada masalah enggak di saluran tuba,” lanjutnya.

2. Memastikan Kondisi Saluran Tuba

Selain rahim dan ovarium, kondisi saluran tuba atau tuba falopi juga perlu diperhatikan. Saluran tuba memiliki peran penting dalam proses pembuahan karena menjadi tempat bertemunya sel telur dan sperma.

Apabila saluran tuba mengalami sumbatan, proses pertemuan kedua sel tersebut dapat terganggu. Dengan begitu, peluang terjadinya kehamilan secara alami menjadi lebih kecil.

Menurut dr. Gorga, kondisi saluran tuba menjadi salah satu hal yang perlu dievaluasi ketika pasangan menjalani pemeriksaan kesuburan. Jika terdapat kecurigaan sumbatan, dokter dapat merekomendasikan pemeriksaan lanjutan, seperti HSG (histerosalpingografi), untuk menilai apakah saluran tuba terbuka atau mengalami penyumbatan.

“Jadi kan terjadinya kehamilan itu pertemuan antara sperma dengan sel telur. Nah kalau misalahkan saluran tuba buntu, jadi sel telur dan sperma kan enggak bisa bertemu. Jadi enggak bisa terjadi kehamilan. Nah itu perlu dicek tuh,” jelas dr. Gorga.