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Potret Ribka Sugiarto Istri Pebulu Tangkis Rian Ardianto Umumkan Kehamilan Anak Kedua: Alhamdulillah

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 09 Oktober 2026 |17:05 WIB
Potret Ribka Sugiarto Istri Pebulu Tangkis Rian Ardianto Umumkan Kehamilan Anak Kedua: Alhamdulillah
Rian Ardianto dan Ribka Sugiarto. (Foto: Instagram/@ribkasugiarto)
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KABAR bahagia datang dari pasangan pebulu tangkis Indonesia, Muhammad Rian Ardianto dan Ribka Sugiarto. Ribka mengumumkan kehamilan anak kedua mereka melalui unggahan di media sosial.

Kabar tersebut disambut dengan penuh syukur oleh keluarga kecil mereka. Melalui unggahannya, Ribka mengungkapkan rasa syukur atas kepercayaan yang kembali diberikan kepadanya untuk menyambut buah hati.

Ribka juga meminta doa dari keluarga, sahabat, dan para pengikutnya agar kehamilan hingga proses persalinan nanti berjalan lancar. Tak ayal, unggahannya banjir ucapan selamat.

Rian Ardianto dan Ribka Sugiarto

1. Umumkan Kehamilan Anak Kedua dengan Penuh Syukur

Dalam unggahannya di Instagram, Ribka membagikan kabar kehamilan dengan kalimat sederhana yang penuh kebahagiaan. Ribka unggah foto dirinya bersama Rian dan juga putra pertamanya Rayven sembari memamerkan foto hasil USG.

Caption manis ditulis RIbka. Dia mengungkapkan bahwa dirinya, Rian, dan Rayven sudah tidak sabar menantikan kehadiran anggota keluarga baru tersebut.

"Bismillah, Rayven mau punya adek. Alhamdulillah another beautiful amanah from Allah. Baby number two is on the way," tulis Ribka.

"Mami, papi, kaka Rayven can't wait to see you," lanjutnya.

Ribka turut menyertakan tagar #allahummabaarik sebagai ungkapan doa dan harapan baik untuk calon buah hatinya. Ia kemudian meminta doa agar dirinya dan bayi yang dikandung selalu diberikan kesehatan serta kelancaran hingga persalinan.

2. Perjalanan Rumah Tangga Rian Ardianto dan Ribka Sugiarto

Rian Ardianto dikenal sebagai pebulu tangkis Indonesia yang berprestasi di sektor ganda putra. Ia pernah meraih sejumlah gelar juara dunia bersama Fajar Alfian. Salah satunya di All England 2023.

Sementara itu, Ribka Sugiarto merupakan mantan pebulu tangkis ganda putri Indonesia. Dia pernah berpasangan dengan sejumlah pemain, termasuk Siti Fadia Silva Ramadhanti. Namun, Ribka sudah gantung raket.

Keduanya menikah pada 2021 dan kemudian membangun keluarga bersama. Di tengah kesibukan Rian menjalani karier sebagai atlet profesional, kehidupan keluarga menjadi bagian penting dalam perjalanan mereka.

 

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