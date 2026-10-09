Intip Potret Deretan WAGs MotoGP Mandalika 2026, Ada Tambatan Hati Marc Marquez hingga Istri Adik Valentino Rossi

GELARAN MotoGP Mandalika 2026 tak hanya menyedot perhatian lewat persaingan para pembalap di lintasan. Kehidupan pribadi mereka, termasuk sosok pasangan yang selalu memberikan dukungan, juga menarik perhatian penggemar.

Pasangan pembalap yang dikenal dengan sebutan WAGs (Wives and Girlfriends) kerap menjadi sorotan di paddock MotoGP. Mereka berasal dari beragam latar belakang, mulai dari model, influencer, hingga penggiat mode.

Pada seri MotoGP Indonesia yang berlangsung pada 9–11 Oktober 2026 di Sirkuit Pertamina Mandalika, Lombok, nama Gemma Pinto menjadi salah satu yang mencuri perhatian. Kekasih Marc Marquez itu diketahui ikut mendampingi sang pebalap ke Indonesia.

Lantas, siapa saja pasangan pebalap MotoGP yang dikenal publik? Berikut deretannya.

1. Gemma Pinto, Kekasih Marc Marquez

Gemma Pinto menjadi salah satu sosok yang paling banyak diperbincangkan menjelang MotoGP Mandalika 2026. Perempuan asal Barcelona, Spanyol, tersebut merupakan kekasih pebalap Ducati Lenovo Team, Marc Marquez.

Gemma dikenal sebagai model, influencer kecantikan, dan profesional di bidang komunikasi. Ia juga aktif membagikan konten seputar mode, kecantikan, perjalanan, dan gaya hidup melalui media sosial.

Hubungan Gemma dan Marquez mulai diketahui publik pada 2023. Sejak saat itu, keduanya beberapa kali tampil bersama dalam berbagai kesempatan, termasuk ketika Márquez menjalani aktivitas di dunia balap.

Kehadiran Gemma di Indonesia pada tahun ini pun menambah perhatian penggemar terhadap kehidupan pribadi sang juara dunia. Ia tiba bersama Márquez di Lombok pada Rabu, 7 Oktober 2026, menjelang rangkaian balapan di Mandalika.

2. Domizia Castagnini, Istri Francesco Bagnaia

Nama berikutnya adalah Domizia Castagnini, istri pebalap Ducati Lenovo Team, Francesco Bagnaia. Domizia dan Bagnaia telah menjalin hubungan sejak lama sebelum akhirnya menikah pada Juli 2024.

Domizia dikenal memiliki ketertarikan pada dunia mode dan berprofesi sebagai fashion buyer. Keduanya termasuk pasangan yang telah melewati perjalanan panjang bersama, sejak Bagnaia membangun karier balapnya hingga mencapai kelas utama MotoGP.

Pada Mei 2026, Bagnaia juga mengumumkan kabar bahagia bahwa dirinya dan Domizia tengah menantikan kelahiran anak pertama mereka. Kabar tersebut disampaikan setelah ia menyelesaikan balapan MotoGP Italia di Mugello.

3. Jai Carol Gigli, Kekasih Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio juga memiliki pasangan yang dikenal oleh penggemar MotoGP, yakni Jai Carol Gigli. Jai merupakan perempuan asal Italia yang dikenal berprofesi sebagai DJ. Namanya kerap muncul dalam pemberitaan mengenai pasangan para pebalap MotoGP.

Di Giannantonio sendiri membela Pertamina Enduro VR46 Racing Team pada musim 2026. Pembalap yang akrab disapa Diggia tersebut menjadi salah satu pembalap yang dinantikan penampilannya di Mandalika.

4. Gabriela Guzman, Pasangan Alex Marquez

Alex Marquez, adik Marc Marquez yang membela Gresini Racing juga dikenal memiliki pasangan bernama Gabriela Guzman. Gabriela pernah bekerja di klub sepakbola Atletico Madrid.

Namanya dikenal di kalangan penggemar balap motor melalui hubungannya dengan Alex, yang beberapa musim terakhir menunjukkan performa kompetitif di kelas utama. Meski tidak selalu tampil di hadapan publik, Gabriela menjadi salah satu sosok yang kerap masuk daftar pasangan pebalap MotoGP yang menarik perhatian penggemar.

5. Marta Vincenzi, Istri Luca Marini

Marta Vincenzi merupakan istri Luca Marini, pembalap Honda HRC Castrol sekaligus adik tiri Valentino Rossi. Marini dan Marta menikah pada 2023 dan telah dikaruniai seorang anak.

Kehidupan keluarga mereka sesekali menjadi perhatian penggemar melalui momen kebersamaan yang dibagikan kepada publik. Sebagai pembalap profesional, Marini harus menjalani jadwal kompetisi yang padat dan berpindah negara sepanjang musim. Karena itu, dukungan keluarga menjadi salah satu aspek kehidupan di luar lintasan yang menarik untuk diketahui penggemar.